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他問什麼蔬菜便宜好煮又方便？ 內行點名「這2樣」：懶人福音

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文詢問，有什麼「懶人蔬菜」是便宜、好煮、好買又好處理的？掀起熱烈討論。圖／ingimage
一名網友發文詢問，有什麼「懶人蔬菜」是便宜、好煮、好買又好處理的？掀起熱烈討論。圖／ingimage

近來本土疫情嚴峻，許多民眾減少出門，選擇在家開伙，以避免染疫風險。對此，就有一名網友好奇詢問，有什麼「懶人蔬菜」是便宜、好煮、好買又好處理的？貼文引發大批網友熱烈討論。

該名網友在PTT WomenTalk板發文表示，除了吃自助餐外，似乎就不太容易吃到蔬菜，「有什麼懶人蔬菜是適合宿舍煮的？就是便宜、好煮、好買、好處理的蔬菜」。

文章一出，立刻引來網友回應「高麗菜，煮湯炒菜清蒸基本上都不會難吃到哪裡去」、「高麗菜，加水微波就熟」、「青江菜跟高麗菜，洗一洗撕一撕煮一下，懶人福音」、「青江，燙一燙就可以吃」、「菠菜，洗乾淨放微波一分鐘就有燙青菜」。

還有網友推薦冷凍蔬菜，「冷凍蔬菜很方便，不然就洋蔥，做沙拉超讚」、「好市多有很多冷凍蔬菜」、「買生花椰菜根本沒事找事做，Costco冷凍幫你洗好切好的」、「好市多的冷凍蔬菜，要吃的時候直接抓一把煮就行了，都處理好了」。

高麗菜 好市多 Costco PTT

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