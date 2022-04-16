體驗貴族般的下午茶享受 十大最受歡迎司康口味出爐

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
體驗貴族般的下午茶享受十大最受歡迎司康口味出爐。 圖片來源/unsplash
體驗貴族般的下午茶享受十大最受歡迎司康口味出爐。 圖片來源/unsplash

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月「司康」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的前十大司康口味網路聲量排行。

司康作為英國最具代表性的傳統點心之一，相傳連皇室貴族都愛吃，而司康綿密不乾的口感，加上烘烤過後撲鼻而來的麵粉香氣更是擄獲不少甜點控的心，在台灣各甜點店和咖啡廳也常見司康的身影，究竟有哪些口味最受網友歡迎？一起來看看吧。

季節限定「草莓司康」掀起熱潮 「奶油」口味正宗吃法引起網友討論

觀察網友熱議的司康口味當中，發現「草莓」口味奪取聲量冠軍。每年冬天草莓季的到來，店家們便紛紛推出限定款「草莓司康」，成功吸引不少人前往朝聖，吃過的網友也留下好評如「草莓香氣十足」、「每一口都要吃到草莓果粒」等，且推薦「草莓」與「卡士達醬」是絕佳搭配，可以為司康提升口感層次，同樣身為草莓控的你絕對不容錯過。

top10最受歡迎司康口味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
top10最受歡迎司康口味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「起司」司康香味濃郁且奶香味誘人，成為不少人心中「最愛的鹹司康口味」，表示鹹甜鹹甜的滋味相較其他口味而言更不容易吃膩，位居聲量第二名；另一方面剛烤好出爐的司康呈現溫熱狀態，搭配英式凝固奶油也是熱門吃法之一，因此「奶油」也被網友稱為「司康最好的佐醬」、「奶油抹醬入口即化、滑順香醇」，而在購買司康的時候通常會同時附贈「奶油抹醬」與「果醬」，引起在討論區上「奶油先塗」和「果醬先塗」兩派網友的熱烈討論。

此外「巧克力」、「抹茶」和「焦糖」等口味做成「夾心司康」也深獲網友喜愛，不少網友表示喜歡吃到司康內層夾心「爆漿」的口感，如「一口咬下口腔內滿溢著濃濃的可可滋味」、「抹茶醬讓外酥內軟的司康提升另一種程度的層次感」等，適合偏好司康有夾心內餡的民眾。

儘管工作再忙碌還是要記得好好款待自己，簡單一個司康搭配咖啡或茶飲，即可帶來貴族般的午後時光，不妨參考以上網友的推薦，挑選出自己喜歡的司康口味吧！

觀看原文→https://bit.ly/3xoJsZN

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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