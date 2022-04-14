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拉麵店用餐潛規則多？ 網平反：有些是基本禮儀

聯合新聞網 / 綜合報導
對於拉麵店規矩多一事，有人認為是基本禮儀，也有人仍認為太麻煩。示意圖/Ingimage
對於拉麵店規矩多一事，有人認為是基本禮儀，也有人仍認為太麻煩。示意圖/Ingimage

你是否吃過規定很多的拉麵店呢？日前有網友依據一篇拉麵店常見潛規則的文章，一一討論並分享自身看法，他也說雖然有時認為遵守規矩很麻煩，但吃到好吃的拉麵時，還是覺得一切都值得，因此想詢問眾人「還知道什麼其他很酷的潛規則嗎？」

原PO在Dcard附上的文章裡，提到7個拉麵店常見的潛規則，其中有些規定他也認同，如人到齊了再排隊、吃完後盡快離開、協助將空碗端上吧台，但同時有一些他從未聽聞過的規矩，如不能噴太濃的香水、不能拍廚房、提早告知需要加麵、吃拉麵別喝甜飲。

貼文底下有網友指出這些潛規則屬於可接受範圍，「都是一些基本的禮貌還好吧，就算不是去拉麵店也會這樣，不過拉麵也被臭習慣了」、「正常吧，有素養的人類應該都可以理解」、「看起來是還好，解壓縮（一人代多人排隊）真的很討厭啊，香水的部分我也會覺得很不爽」、「老實說無關拉麵，其實這些也是蠻基本的啦，只是被寫出來下意識會更注意這些事情，但平常吃飯也差不多這樣」。

然而也有人依舊覺得規定太多，「日本的拉麵店都沒那麼多規矩」、「阿就一堆老闆和顧客以為有個性和很多規則就是職人精神，殊不知真正日本職人才沒怎麼多毛病，真不知道誰帶起來的歪風」、「有些東西告知成自然就好，立成規矩反而讓人很反感，每次都某些吃到有優越的人一直立規矩，還一臉高姿態」。

Dcard 拉麵

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