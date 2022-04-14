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近一期電費僅107元 她曝超狂生活習慣稱：我不是省

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO提到，每個人對生活的品質要求本就不一樣，也讓她的電費非常省。示意圖/Ingimage
原PO提到，每個人對生活的品質要求本就不一樣，也讓她的電費非常省。示意圖/Ingimage

夏天即將來臨，電費又成一筆負擔。日前一名網友在「爆廢公社發文表示，她最近收到新一期的電費只要107元，讓其他網友驚嘆留言「你家有住人嗎？」

該網友貼出電費照片，流動電費扣除節電獎勵，該期電費只需繳107元。原PO表示：「目前在這租了4個月第一期帳單房東說沒幾塊，所以累積4個月才繳這一筆」。許多網友留言認為她過得太省，沒有生活品質，她則表示自己每天待在家12小時以上，且正常生活，沒有使用冰箱，也沒有刻意省電費，「大家都很省，我不是省，那些東西對我來說不是很必需，每個人對生活的品質要求本就不一樣」。

許多網友留言提到，自家光是公共電費就會超過原PO的電費，「這是公寓吧，如果是住電梯大樓的話，光公共電費都超過500了」、「我家光公電費都比這個多好幾倍了」。

網友們也留言曬出電費單，「我小冰箱加電視、洗衣機，一個月不超過70度」、「這還好吧！我住大樓，公共用電不算，我每期家用用電度數都在145-150度左右！你202這還是我夏天時吹冷氣的度數了」、「我繳過70的，而且長達三年以上」、「水+電共150元有找，有我少嗎？」

網友近一期的電費僅需繳107元。圖擷自爆廢公社
網友近一期的電費僅需繳107元。圖擷自爆廢公社

爆廢公社 冰箱 節電

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