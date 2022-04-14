他問300元餐費如何撐半個月 善心網友各出省錢攻略

餐費省錢攻略看這裡！日前有網友表示手頭只剩300元餐費，詢問眾人該如何運用才能撐到月底，貼文一出，吸引許多神人現身解答。

原PO在爆廢公社二館發文指出，雖然現在才月中，但自己僅有300元的餐費，因此只能呆站在超市冷藏蔬菜櫃，並心酸提問：「該怎麼買能撐到月底？」

對此，有網友開玩笑道：「300元梭哈金針菇，吃下去的隔天都能回來再吃」、「這時候輪到我們（當舖）工商了吧！私訊謝謝！」、「不知道隔離用不用錢」、「300拿去買飲料，送給殯儀館的警衛，先打好關係，這樣就每天都有腳尾飯可以吃了，吃到年底都沒關係」、「挑戰斷食7天X2」。

也有善心人教導可先買哪些東西應急，「買對時的食物就便宜，龍鬚菜、肉醬、麵條，根莖類、高麗菜耐放，白米煮咖哩，冷凍蔬菜備用」、「推薦豆腐料理，豆類真的相較便宜。然後高麗菜雖然比較貴，但耐放又可以煮很多次。還有雞蛋也必備。肉片、麵條、蛋」、「白麵條去買秤斤的量比較多又便宜，50塊可以吃好幾餐，雞蛋20顆大約100元，剩下的錢買絞肉煮肉燥」、「那你就不應該在超市，應該站在傳統市場才對」。