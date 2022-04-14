影／起飛前看到地勤抱「口罩萌熊」揮手道別 他喊：太感動了

日本敬業的服務態度享譽國際，到日本旅遊的時候，總會在許多不經意的小地方，讓人看到日本服務員細膩而周到的行為。最近網友貼出來的一段影片，又是一個代表例子。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「vd10derness」最近分享一段影片，表示他近日在關西神戶機場，搭乘北海道國際航空（Air Do）的班機準備回北海道。當他往窗外一看時，發現有位機場人員正站在飛機跑道上，一邊拿著一隻戴著口罩的熊布偶，一邊向乘客揮手道別。

這般溫馨的場景，讓vd10derness感慨「北海道航空果然是真正的航空公司，居然有工作人員負責和熊熊一起替旅客送行」。其他網友看了，也都紛紛對航空公司的舉動感到相當窩心。

網友們就紛紛回應「好可愛喔」、「好想也向她揮手回應」、「揮手速度感覺有在注意耶，果然是職業的」、「感受到他們就算一點點，也想要讓客人高興的心情」、「太感動我都要哭了」、「每次在飛機上看到工作人員送行都很感動」、「連熊熊都有戴著口罩呢」、「下次我搭飛機也要多注意有沒有了」、「那隻熊的手是怎麼動的啊」。