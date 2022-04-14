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影／起飛前看到地勤抱「口罩萌熊」揮手道別 他喊：太感動了
日本敬業的服務態度享譽國際，到日本旅遊的時候，總會在許多不經意的小地方，讓人看到日本服務員細膩而周到的行為。最近網友貼出來的一段影片，又是一個代表例子。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「vd10derness」最近分享一段影片，表示他近日在關西神戶機場，搭乘北海道國際航空（Air Do）的班機準備回北海道。當他往窗外一看時，發現有位機場人員正站在飛機跑道上，一邊拿著一隻戴著口罩的熊布偶，一邊向乘客揮手道別。
エアドゥは本物の航空会社なのでクマと一緒にお見送りをするのが担当のスタッフがいる pic.twitter.com/ngItBAF2lr— 旅客 (@vc10derness) April 4, 2022
這般溫馨的場景，讓vd10derness感慨「北海道航空果然是真正的航空公司，居然有工作人員負責和熊熊一起替旅客送行」。其他網友看了，也都紛紛對航空公司的舉動感到相當窩心。
網友們就紛紛回應「好可愛喔」、「好想也向她揮手回應」、「揮手速度感覺有在注意耶，果然是職業的」、「感受到他們就算一點點，也想要讓客人高興的心情」、「太感動我都要哭了」、「每次在飛機上看到工作人員送行都很感動」、「連熊熊都有戴著口罩呢」、「下次我搭飛機也要多注意有沒有了」、「那隻熊的手是怎麼動的啊」。
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