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插頭10幾年沒動全生鏽燒焦 專家曝防走火「每年該做的事」
平時在使用家電用品時，一定要注意使用上的安全。特別是在插頭的部分，如果一不小心使用不當，恐怕就有引起短路火災的風險。最近日本網友的一張圖，就引起了許多討論。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「tussy_futatin」最近分享一張照片，表示他近來搬移了家中10幾年沒動過的書櫃，赫然發現後頭的空調插頭，上面出現大片的焦黑，似乎曾經漏電走火過一樣。這位網友因此嚇了一大跳，認為差一點就要碰上火災了。
10数年ぶりに本棚を動かして発見したのは、漏電して焼け焦げたエアコンのプラグでした pic.twitter.com/xdwrmmW8sR— つっし（Skeb停止中） (@tussy_futatin) April 11, 2022
報導訪問電線相關的業者，對方表示，雖然沒有現場看到實物，但從畫面中來看，燒焦原因確實有可能是因為電線短路而引起的。插頭上的綠色區塊，則是因為劣化加上濕氣，導致金屬部分生鏽。業者建議，插頭至少要一年拔起來一次，清除上頭的灰塵，才能避免短路意外的發生。
網友們則紛紛表示「太恐怖了吧」、「幸好沒有真的火災」、「好險沒出大事」、「這樣子冷氣大概也不冷了吧」、「我也幹過類似的事情」、「該給搬書櫃的自己鼓鼓掌」、「這種事情真的要小心」、「起碼就這樣結束了」、「插在位置不顯眼的插頭，真的要多加留意」。
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