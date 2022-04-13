快訊

全台確診足跡一次看！北市晚間再曝7圖卡 中山區這家「禮服店」再度上榜

王令麟獄政案掀監獄怪象 副典獄長收大紅包稱禮尚往來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠營正妹新發言人曝光 網挖私服照狂讚卻喊「這不行」

聯合新聞網 / 綜合報導
民進黨新任發言人之一黃彩玲。圖／取自民進黨發言人粉專
民進黨新任發言人之一黃彩玲。圖／取自民進黨發言人粉專

民進黨今天成立發言人群，下午舉行記者會，正式介紹5位新發言人給媒體認識。外型亮眼的發言人之一黃彩玲立刻被網友關注，甚至翻出個人資料，稱讚「氣質高雅、臉蛋又長得漂亮」，髮型卻引起正反兩派討論。

該網友在PTT以「DPP的新任發言人比擦汗妹正！」為題發文，直接貼出黃彩玲特寫照片並曝光背景，為1988年出生、年約34歲，是台北人，畢業於台灣大學政治學系學士、台灣大學新聞研究所碩士，曾任三立、壹電視記者、主播，之後轉戰網路媒體，大誇「氣質高雅、臉蛋又長得漂亮，屌打擦汗妹（指黃瀞瑩）好幾條街！」

其他網友讚「連學歷都屌打」，不過，許多人評論髮型「髮型至少+5歲」、「髮型我不行」、「頭髮上了整罐髮膠？低頭都不會變形」、「當記者或主播的髮型幾乎都這樣，沒辦法」，甚至有人力挺民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩「你眼瞎？學姊正多了」。

還有人翻出黃彩玲2019年與黃瀞瑩的合照，黃彩玲也稱學姊真可愛，反虧自己像是大姐頭。照片可見兩人打扮風格完全不一樣，黃彩玲臉部彩妝重視眼影、眼線，穿衣時髦，一旁的黃瀞瑩則是淡妝加上淺色西裝外套舒適穿搭。

發言人團隊除了原有的謝佩芬、周江杰之外，宣布新增立委林靜儀、黃世杰、新竹市議員李妍慧，以及前主播黃彩玲，黨秘書長特助謝子涵等。

網友翻出黃彩玲2019年與黃瀞瑩的合照。圖／取自黃彩玲臉書
網友翻出黃彩玲2019年與黃瀞瑩的合照。圖／取自黃彩玲臉書

PTT 民進黨 黃瀞瑩

相關新聞

作家曝鞋全家福才有的「溫馨隱藏服務」 網友大讚：太溫暖想買爆

全家福為知名平價鞋子賣場，最近被網友評價「便宜、購買方便」而在疫情中仍能屹立不倒。最近作家何穎怡也在臉書上分享，她每次回台必定會前往全家福買鞋，只因店家提供的一個「隱藏版」貼心服務。也讓許多網友因此大讚「這麼溫暖的店家一定要用行動支持」。

綠營正妹新發言人曝光 網挖私服照狂讚卻喊「這不行」

民進黨今天成立發言人群，下午舉行記者會，正式介紹7位發言人給媒體認識。外型亮眼的發言人之一黃彩玲立刻被網友關注

全家人習慣早上沐浴 大一生入學才驚覺：眾人都不這樣洗

你會在早上洗澡嗎？東西文化大不同，有些外國人習慣在早上出門前洗澡，但多數台灣人習慣在晚上放學、下班後洗澡，乾淨舒適地上床睡覺，不過日前一位台師大的男同學就在Dcard發文表示，他很訝異台灣人沒有在早上洗澡的習慣，引起網友熱烈討論。

才投10元狂吐海量硬幣 他笑：醫院自動繳費機「中拉霸」

赴醫院掛號繳費選擇自動繳費機是快速的方式，沒想到，一位民眾剛投進10元硬幣，機器卻狂吐海量硬幣，讓他笑說彷彿中了拉霸。

首選不是牛丼？すき家「低調美食」曝光 饕客驚呼：真的好吃

說到日本牛丼連鎖店，你會想到哪一家？「Sukiya すき家」來台展店多年，其便宜實惠的價格深受部分民眾喜愛，且不少店家24小時營業，讓消費者不受時間限制，可自由、便利的消費。說到「すき家」大家多會推薦牛丼或咖哩飯...

女兒出生2個月變「大叔」媽嚇壞 真相曝光網笑翻：後勁超強

新生兒出生，父母都會趕緊幫忙申辦健保卡，一位媽媽在拿到出生2個月女兒的健保卡時當場被嚇傻，卡片上的照片變成一位不認識的中年大叔，照片曝光，笑翻上萬人，直呼「成長速度非常進步」、「後勁超強」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。