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綠營正妹新發言人曝光 網挖私服照狂讚卻喊「這不行」
民進黨今天成立發言人群，下午舉行記者會，正式介紹5位新發言人給媒體認識。外型亮眼的發言人之一黃彩玲立刻被網友關注，甚至翻出個人資料，稱讚「氣質高雅、臉蛋又長得漂亮」，髮型卻引起正反兩派討論。
該網友在PTT以「DPP的新任發言人比擦汗妹正！」為題發文，直接貼出黃彩玲特寫照片並曝光背景，為1988年出生、年約34歲，是台北人，畢業於台灣大學政治學系學士、台灣大學新聞研究所碩士，曾任三立、壹電視記者、主播，之後轉戰網路媒體，大誇「氣質高雅、臉蛋又長得漂亮，屌打擦汗妹（指黃瀞瑩）好幾條街！」
其他網友讚「連學歷都屌打」，不過，許多人評論髮型「髮型至少+5歲」、「髮型我不行」、「頭髮上了整罐髮膠？低頭都不會變形」、「當記者或主播的髮型幾乎都這樣，沒辦法」，甚至有人力挺民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩「你眼瞎？學姊正多了」。
還有人翻出黃彩玲2019年與黃瀞瑩的合照，黃彩玲也稱學姊真可愛，反虧自己像是大姐頭。照片可見兩人打扮風格完全不一樣，黃彩玲臉部彩妝重視眼影、眼線，穿衣時髦，一旁的黃瀞瑩則是淡妝加上淺色西裝外套舒適穿搭。
發言人團隊除了原有的謝佩芬、周江杰之外，宣布新增立委林靜儀、黃世杰、新竹市議員李妍慧，以及前主播黃彩玲，黨秘書長特助謝子涵等。
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