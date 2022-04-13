全家人習慣早上沐浴 大一生入學才驚覺：眾人都不這樣洗

你會在早上洗澡嗎？東西文化大不同，有些外國人習慣在早上出門前洗澡，但多數台灣人習慣在晚上放學、下班後洗澡，乾淨舒適地上床睡覺，不過日前一位台師大的男同學就在Dcard發文表示，他很訝異台灣人沒有在早上洗澡的習慣，引起網友熱烈討論。

原PO表示，他上大學後才發現大家沒有早上洗澡的習慣，「我是那種8點上課，7點半就會起床刷牙、洗澡了」，他表示自己在睡前也會洗澡，但早上不論前一天熬夜或是喝酒，起床後一定會先沐浴，「覺得醒來後身體會分泌一些類似汗水或者骯髒的東西，所以我一定要洗澡」。

原PO也提到，他的家人也都會在早上洗澡，才讓他對於大多數人早上不洗澡的行為感到訝異，他也有觀察到，在學校宿舍早起沐浴時偶爾也會遇到提早起床洗澡的同學，故PO文詢問眾網友，「大家早上是會洗澡呢？還是不會洗澡？還是只有小部分人會這樣？」

許多網友紛紛留言，「上課不會，但約會就會」、「睡覺跟洗澡，我選擇多睡一點」、「不會，我懶，寧願多睡覺」、「如果當天有重要事會早上洗（提神用的），不然都晚上」、「大學班上有幾位不同東南亞國家的外籍生，他們都說家鄉的氣候太濕熱，所以早上習慣會再洗一次澡才出門，從小到大只有遇到這幾位會這樣，台灣人有這樣習慣的反而沒有遇過」、「我看都是外國僑生才會早上再洗一次」。

也有網友對於原PO的早起洗澡習慣深有同感，「我也是早上一定要洗，九點的課我會五點半起床伸展+腹肌運動，然後盥洗才出門」、「我也是起床後一定要洗！睡前也一定會洗，但後來發現身邊的人不一定會這樣，從小培養的習慣哈哈哈」、「我也是有時候提神用，而且洗完都很舒服，但我有看過說早上洗澡對身體不好，不敢每天洗」、「早上洗澡完比較舒服，也比較好整理頭髮，我很喜歡，但之前聽醫生說台灣的氣候不太適合一天洗兩次，會過度清潔」。