才投10元狂吐海量硬幣 他笑：醫院自動繳費機「中拉霸」

醫院掛號看診後不少病患、家屬使用自動繳費機快速付費，沒想到，一位民眾剛投進10元硬幣，機器卻狂吐海量硬幣，讓他笑說彷彿中了拉霸，照片曝光後吸引2萬多人關注。

當事者在「爆廢公社」發文表示，「在醫院用自動繳款機中拉霸的機率有多高，投十塊掉一堆十塊」，圖中可見自動繳款機的找零口掉出大量10元硬幣，明顯不合常理。

網友紛紛驚訝說「應該是7+7+7連線」、「腦海中自動出現中獎音效」，還有人遇過類似情況「讓我想起了早期的高鐵售票機」、「上次也中過一次，而且是掉50元的」、「我也在稅務局的影印機遇過，嚇死」。

不過，有人提醒「千萬別以為自己發了，拿走可能被告侵佔」、「如果真的遇到這種狀況，還麻煩大家幫忙聯絡醫院員工協助，千萬不要佔有唷！」當事者隨後回應，他不敢取走硬幣，事發後便立即請院方志工處理。