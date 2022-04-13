首選不是牛丼？すき家「低調美食」曝光 饕客驚呼：真的好吃

說到日本牛丼連鎖店，你會想到哪一家？「Sukiya すき家」來台展店多年，其便宜實惠的價格深受部分民眾喜愛，且不少店家24小時營業，讓消費者不受時間限制，可自由、便利的消費。說到「すき家」大家多會推薦牛丼或咖哩飯，但一名網友卻發現一道「低調美食」，吃過就難忘好滋味，更上網求料理配方，許多同好也紛紛跳出來大喊，「真的超好吃」！

一名網友在PTT發文表示，日前他去吃すき家時挖掘出「低調美食」，直指店家提供的青菜甚是美味，更為此驚呼「你們家（すき家）的空心菜跟A菜也太好吃了吧」。原PO爬文後發現，過去就有許多顧客覺得すき家的青菜超好吃，他也興奮地在網路上找尋店員，想藉此問出料理配方。

文章引發討論，同好們也紛紛跳出來回應，「青菜真的超好吃」、「他們家的A菜真的不錯，我討厭A菜的人都覺得好吃」、「蒜頭跟鹽，簡單就很好吃」、「超好吃！我還會加紅薑絲，我去都只單點菜兩份」、「找到同好了，感動」，也有人點出美味秘訣，「重點就是味精跟鹽巴啊」、「蒜跟鹽要重」、「其實…油多點就好吃了」。

也有網友提出不同看法，「有點太鹹了」、「鹹的要死，每次都沒吃完」、「蒜頭加太多不愛」、「嚼不爛的菜梗，哪裡好吃？」，其他饕客也分享自己的すき家口袋名單，「他們家明明就可樂餅才是招牌」、「他們的兒童咖哩真的好吃」、「我要去吃的是咖哩豬排」。

隨後，原PO也從店員口中問出簡易的料理方式，先將生的空心菜與店內的蔬菜醬拌在一起，之後再拿去微波就完成了，因為是以客人的身份在櫃台旁詢問，所以無法問得更深入。原PO也解釋道，「不是業配啦～真心希望有人能公開（料理方式），他們（すき家）的做法真的是我吃過最好吃的」。