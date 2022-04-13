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女兒出生2個月變「大叔」媽嚇壞 真相曝光網笑翻：後勁超強

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友po出朋友剛出生2個月的女兒健保卡，上面的頭像竟變成中年大叔，笑翻眾人。圖擷自《爆廢公社》
一位網友po出朋友剛出生2個月的女兒健保卡，上面的頭像竟變成中年大叔，笑翻眾人。圖擷自《爆廢公社》

新生兒出生，父母都會趕緊幫忙申辦健保卡，一位媽媽在拿到出生2個月女兒的健保卡時當場被嚇傻，卡片上的照片變成一位不認識的中年大叔，照片曝光，笑翻上萬人，直呼「成長速度非常進步」、「後勁超強」。

一位女網友在《爆廢公社》發文PO出一張健保卡，上面註明出生日期為111年2月，但是上面的照片卻是一位略為福態的中年大叔模樣，原PO表示，「這真的是發生在我朋友身上」，對方收到健保卡時也傻眼，驚呼「女兒健保卡頭照變別人是三小…」。

貼文曝光笑翻上萬人，紛紛按讚留言「笑到被口水噎到」、「後勁超強，我笑爛」、「成長速度非常進步」、「這是他媽喝了什麼牌子的奶粉才可以長成這樣」、「女兒是不是長得太著急了一點」、「可能有使用多啦A夢的未來相機」、「第一次看到騙人生女兒勸退文？」、「爸爸應該很想打人，我的小三怎麼變這樣」。

之後，媽媽本尊也在留言區貼出健保局的回覆，經查詢進檔軌跡，發現是因同仁弄錯，才會發生此次烏龍事件，將會重新製卡與退費。對於健保署的處理回覆，當事人覺得「健保署真的很棒」。

健保卡

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