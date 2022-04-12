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崩潰！妹子買居家快篩竟買成「愛滋病檢測」 網友補刀：就順便驗啊

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友的妹妹衝去買新冠肺炎居家快篩試劑，結果買成愛滋病檢測試劑。圖為快篩示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
一名女網友的妹妹衝去買新冠肺炎居家快篩試劑，結果買成愛滋病檢測試劑。圖為快篩示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照

近日本土疫情升溫，許多民眾擔憂自己染疫，都會衝去買居家快篩試劑。有一名網友分享一樁糗事，自己的妹妹最近買快篩試劑，結果沒仔細看包裝，買成愛滋病檢測試劑，讓她傻眼直呼「我該怎麼說說我妹的腦袋」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」曬出一張對話紀錄表示，自己的妹妹去買家用新冠肺炎快篩試劑，還特地強調「是戳鼻孔的那種」，結果買完看了一下包裝，才發現買成檢測愛滋病的試劑，崩潰地對她罵三字經。原PO看了也很傻眼，直呼「我該怎麼說說我妹的腦袋」。

貼文一出，隨即引發網友熱議，許多人紛紛笑回，「那就順便驗一下」、「既然買了也不要浪費，驗一下吧」、「結果呈現陽性又是另一個故事了...」。但也有人好奇原PO妹妹如何買到愛滋病檢測試劑？如果買錯沒有拆封可以退，但原PO透露妹妹是在販賣機買的，看機器寫著大大的「試劑」二字，就衝動投幣了，最後只能再買一個新冠肺炎試劑。

原PO透露，妹妹是在販賣機買的愛滋病檢測試劑。圖翻攝自爆廢公社
原PO透露，妹妹是在販賣機買的愛滋病檢測試劑。圖翻攝自爆廢公社

有網友留言提醒，疾管署設很多販賣機賣愛滋病檢測試劑，但如果是新冠肺炎試劑要到超商買。也有人分享愛滋病檢測試劑的宣導文，內文提到若使用愛滋快篩後檢測為陽性，第一時間務必到愛滋病指定醫療院所確認，憑試劑編號照片，可享當次門診免就醫部分負擔、掛號費及退還試劑費用200元，旁邊的宣導人還剛好是現任指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。

有網友分享愛滋病檢測試劑的宣導文。圖翻攝自爆廢公社
有網友分享愛滋病檢測試劑的宣導文。圖翻攝自爆廢公社

愛滋病 新冠肺炎 快篩 爆廢公社

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