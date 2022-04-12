他淺眠又遇「夾娃娃機店」噪音 網建議1物快速解決

淺眠又遇上吵鬧的環境，恐怕會讓人很崩潰，日前有位網友抱怨，租屋處樓下開了娃娃機店之後，時常會發出「客人爆打夾娃娃機」的噪音，讓他苦不堪言，就算請警察處理，也只是勸導。對此，網友建議他「先買耳塞再說」。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文指出，自己很淺眠，自從租屋處樓下開了一間娃娃機店後，每天都會聽到有客人在狂敲夾娃娃機台，三不五時就會發出噪音，有想過要報警，但常常警察來了，客人已經離開，或是警察只能勸導他們小聲一點，並沒有任何改變。他表示，也想過要搬家，但是租金太高，感覺自己已經精神衰弱，因此上網求助。

對此，有網友建議「要樓下夾娃娃機店撤退是不可能的，你只能改變」、「可以戴耳塞」、「唯一推薦耳塞」、「安眠藥或褪黑激素蠻有用的」、「辛苦了，看你的情形也只能搬家了」、「帶個耳塞可以減少噪音！這是最快最實用的」、「我買白噪音回來用，是真的比較有改善」。

還有同為苦主的網友留言「我家對面的機台音樂，深夜都聽得很清楚，很惱人」、「我家對面是夾娃娃機店，樓下的麻將館也即將要營業了」、「我家樓下有三家⋯來我家住一陣子你就會覺得一家沒什麼了！還有熱炒店跟喝酒發瘋的人，每天都在大小聲的」。