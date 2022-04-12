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學生染疫停課標準放寬 陳時中：將以「班」為單位

超商貼歡迎語寫錯一個字 網友看不下去喊「我有牆破症」

聯合新聞網 / 綜合報導
超商歡迎語寫錯字，引來網友爆笑回應。圖擷自Facebook
超商歡迎語寫錯字，引來網友爆笑回應。圖擷自Facebook

小心錯字！日前有網友在爆料公社指出，某家超商在玻璃窗貼上歡迎語，殊不知弄錯其中一字，惹來網友爆笑回應「好想拿麥克筆去訂正啊」。

原PO附上的照片顯示，超商分別在玻璃窗貼上「歡迎光臨，我們開始營業囉」的字樣，但仔細一看，發現「始」誤寫成「使」，讓原PO幽默配合發文表示「這只是開『使』」。

底下網友紛紛故意寫錯字調侃，「幸虧不是開『駛』營業」、「沒毛病，只是個開『使』，永遠不會結『樹』」、「錯字真的很讓人火大，我有牆破症」、「老『帥』！又修到您的課，我跟您真有『綠』份！」。

也有人認為超商的國文造詣有待改進，「整間店沒有一個國文好的，嘖嘖嘖」、「亂七八糟的人多了，許多人就會慢慢分不清對錯了」、「這應該要跟店家反應才是，免得誤導小朋友」、「這種錯別字只有在國小改錯字的題目才會見到，現在居然堂而皇之寫出來，整間店裡的人居然沒有覺得有問題，悲哀了」。

爆料公社 超商

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