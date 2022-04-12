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孕婦坐博愛座被狂拍打逼讓座 乘客忍無可忍一連串話讓大媽落荒逃
博愛座爭議經常發生，有台灣準媽媽於討論區發文，指早前乘搭捷運時因身體不適坐在博愛座，但有大媽一直叫她讓座，更用力拍她，幸好有其他乘客幫忙反駁大媽，終令大媽落荒而逃。
該名台灣準媽媽早前於Dcard討論區發文，指自己21歲，目前懷孕4個月，有一次搭捷運因腿酸又孕吐，正在喘氣，於是坐博愛座，卻聽到有阿姨在「婆婆媽媽講話」，更用力拍她，「（我）原本就戴耳機，我都聽很小聲，她就開始講然後拍我，要叫我起來。我就很不爽，我很討厭不熟的人用力拍我」。
她當場問阿姨是否有事，對方則喋喋不休連珠炮發，「我說『有事嗎妳』，她就開始她的『表演』，我就拍手說來繼續『表演』，結束跟我說。她就開始講，我就說對對對然後拍手」。
由於她不舒服，說話聲線細小，旁邊的路人於是幫她把話大聲說給阿姨聽，還幫她一起拍手，隨後更一句「K.O.」那位阿姨，「路人就跟阿姨說，妳這樣不需要坐啊！吵成這樣，跟人家比起來你體力很好啊，莫名其妙這個人」。阿姨聞言只好落荒而逃，默默安靜走去別的車廂，結束這次讓座風波。
其實博座讓座問題時常引來爭議，有網民認為博愛座是讓有需要的人使用，並非長者專用座位，又認為「博愛座真的是個人選擇要不要讓，不是義務好嗎」。也有網友讚賞事件中路人行為，感謝社會仍有熱心伸出援手的人。
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文章授權轉載自《香港01》
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