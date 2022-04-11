好市多加油站旁停「這輛大車」 內行一看：正常啦

美式賣場好市多不只提供大量且划算的多樣商品，部分分店也有設立加油站，給會員較優惠的油價，有一名網友最近就表示他在好市多加油站看到一輛中油的油罐車停在一旁，讓人懷疑「台灣中油的油罐車跑去Costco加油站加油嗎？」

原PO在「Costco好市多商品經驗老實說」分享一張他在好市多加油站拍的照片，可以看到一輛中油的油罐車停在一旁，讓他直呼「這個油可以唷」。

網友紛紛留言，「台灣中油的油罐車跑去Costco加油站加油嗎？」、「加過了，系統比台灣任何一間自助加油快又好，不錯」、「也不曉得是不是心理因素，總覺得比日常去的一般加油站同樣價錢但容量較多？都有優惠了但還是多很多！」、「加很多次了，沒什麼問題」、「拜託不要去加，增加我排隊的時間」、「高雄怎麼都不開點？」、「台南旁邊空地那麼大來一間吧」、「好市多中油優點只有比較便宜」。

此外，內行的網友也表示，「好市多本來就是跟中油買油」、「一直都是用中油的，之前好市多有公告過了」。