快訊

不要太樂觀！ 柯文哲：估疫情還要燒兩個月才達峰頂

好市多加油站旁停「這輛大車」 內行一看：正常啦

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享他在好市多加油站看到一輛中油油罐車停在一旁，讓人以為這輛油罐車也要到好市多加油。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說
一名網友分享他在好市多加油站看到一輛中油油罐車停在一旁，讓人以為這輛油罐車也要到好市多加油。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說

美式賣場好市多不只提供大量且划算的多樣商品，部分分店也有設立加油站，給會員較優惠的油價，有一名網友最近就表示他在好市多加油站看到一輛中油的油罐車停在一旁，讓人懷疑「台灣中油的油罐車跑去Costco加油站加油嗎？」

原PO在「Costco好市多商品經驗老實說」分享一張他在好市多加油站拍的照片，可以看到一輛中油的油罐車停在一旁，讓他直呼「這個油可以唷」。

網友紛紛留言，「台灣中油的油罐車跑去Costco加油站加油嗎？」、「加過了，系統比台灣任何一間自助加油快又好，不錯」、「也不曉得是不是心理因素，總覺得比日常去的一般加油站同樣價錢但容量較多？都有優惠了但還是多很多！」、「加很多次了，沒什麼問題」、「拜託不要去加，增加我排隊的時間」、「高雄怎麼都不開點？」、「台南旁邊空地那麼大來一間吧」、「好市多中油優點只有比較便宜」。

此外，內行的網友也表示，「好市多本來就是跟中油買油」、「一直都是用中油的，之前好市多有公告過了」。

延伸閱讀

外地念書返鄉確診！男大生超宅足跡曝 鄉民幫QQ：屏東好孩子

咖啡別只會加牛奶！網推「這一物」風味升級：味道宛如星巴克

高雄交通亂象現形記！3年前影片被挖出 在地人也怒轟「丟臉」

他買水果茶喝到自帶「產銷履歷」 老婆回應引網爆笑：好幽默

相關新聞

好市多加油站旁停「這輛大車」 內行一看：正常啦

美式賣場好市多不只提供大量且划算的多樣商品，部分分店也有設立加油站，給會員較優惠的油價，有一名網友最近就表示他在好市多加油站看到一輛中油的油罐車停在一旁，讓人懷疑「台灣中油的油罐車跑去Costco加油站加油嗎？」

男好奇兩知名平價火鍋店誰最頂？ 網曝「飲料」是決勝關鍵

台灣人愛吃火鍋，尤其冬天火鍋店總是人潮滿滿，夏天店家也會推出冬瓜冰沙、果汁、汽水等涼飲，吸引民眾上門，日前就有網友好奇「錢都、石二鍋這兩間平價火鍋店最頂？」他發現這兩間火鍋店都有各自擁護的粉絲，好奇大家比較喜歡哪間？不過，網歪樓大推兩間火鍋店的「飲料」。

夜市其實超好賺？ 過來人：早就賺好幾棟房了

台灣各處都有許多夜市，也因為夜市裡面除了吃喝玩樂外還可以買衣服等，所以受到男女老少的喜愛，有一名網友最近就分享，他一輩子都在夜市工作，親眼目睹夜市因疫情而停擺，卻沒聽到有人抱怨因此無法生存，這讓他好奇，是不是許多人靠夜市擺攤賺了一大筆錢，適逢疫情剛好退休？

他這樣停車不用付錢 眾人一看：無法反駁

台灣地狹人稠，要找位置停車可說是難上加難，要方便就只能找付費停車格，而近日就有一名網友分享他在全聯福利中心前停車場看到的景象，有一台小車的停車方式非常巧妙，停好停滿卻不用停車費，讓網友忍不住笑說，「沒有任何理由可以反駁這台車」。

鞋底驚見機關「被定位了？」 網笑翻曝真正功能

被監控了？有網友發現自己的鞋底竟藏了機關，驚呼「是不是被定位了？」其他網友則解釋，那應是發光鞋燈的設計，且並沒有GPS裝置，沒有定位功能。

人妻給夫生日驚喜 家裡貼上整排價目表「現正營業中」

居酒屋對日本人來說，是能夠放鬆喝酒、品嚐料理的地方，非常受歡迎且街頭巷尾到處都有開店。最近有位日本網友，甚至為了幫老公慶生，而直接在家中變出一個居酒屋一般的空間，另許多人嘖嘖稱奇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。