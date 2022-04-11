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夜市其實超好賺？ 過來人：早就賺好幾棟房了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名在夜市工作多年的網友分享，他在經歷疫情後，許多夜市攤販都收了，「但我看也沒有人因此沒飯吃而跳樓，是不是夜市擺攤早就賺爛，疫情剛好退休罷了？」示意圖／ingimage
一名在夜市工作多年的網友分享，他在經歷疫情後，許多夜市攤販都收了，「但我看也沒有人因此沒飯吃而跳樓，是不是夜市擺攤早就賺爛，疫情剛好退休罷了？」示意圖／ingimage

台灣各處都有許多夜市，也因為夜市裡面除了吃喝玩樂外還可以買衣服等，所以受到男女老少的喜愛，有一名網友最近就分享，他一輩子都在夜市工作，親眼目睹夜市因疫情而停擺，卻沒聽到有人抱怨因此無法生存，這讓他好奇，是不是許多人靠夜市擺攤賺了一大筆錢，適逢疫情剛好退休？

原PO在PTT上以「夜市擺攤好賺嗎？」為題分享他在經歷過疫情後，好多夜市攤販都收了，也空出很多店面，他做一輩子的事業就這樣中斷，突然說要轉型也轉不走，「但我看也沒有人因此沒飯吃而跳樓，是不是夜市擺攤早就賺爛，疫情剛好退休罷了？」

網友紛紛留言，「超好賺，快去賺」、「生意好的時候，半小時是上班族一天的薪水」、「一天好幾萬多的是」、「早就賺好幾棟房了，你現在晚了」、「做夜市早就賺爛了，真的剛好疫情退休享受人生」、「不要賣跟別人一樣的阿，那個噴槍烤牛肉都沒人買了」、「很兩極阿，看你賣什麼」、「這樣問太籠統了，有人是真的賺大錢，也有人只是為了糊口，看你賣什麼」。

此外，也有網友提到在夜市工作應注意的事，且不要把事情想得太美好，「很多夜市，幾年沒去就掛掉了」、「要看哪個夜市，寧夏感覺不錯，然後士林就整個變差，寧夏應該是擠不進去」、「不太好賺，東西不夠好吃連攤位租金都賺不到」、「現在不好賺。好賺都已經當老闆或者做身體健康的」、「看你會不會弄啊，有人賣個小東西就很好賺，有人加盟還是搞不起來」。

夜市 PTT

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