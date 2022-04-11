男好奇兩知名平價火鍋店誰最頂？ 網曝「飲料」是決勝關鍵

台灣人愛吃火鍋，尤其冬天火鍋店總是人潮滿滿，夏天店家也會推出冬瓜冰沙、果汁、汽水等涼飲，吸引民眾上門，日前就有網友好奇「錢都、石二鍋這兩間平價火鍋店誰最頂？」他發現這兩間火鍋店都有各自擁護的粉絲，好奇大家比較喜歡哪間？不過，網歪樓大推兩間火鍋店的「飲料」。

網友在PTT發文，好奇問「錢都和石二鍋誰最頂？」指出石二鍋常常人潮爆滿，每次去都想喝冬瓜冰沙，但發現錢都的人潮也很多，問了常去錢都的饕客後，發現對方讚賞「錢都是最頂的火鍋店」，這讓他好奇想問「大家覺得哪間最好吃？」

對此，網友紛紛留言「錢都有可樂就贏了」、「錢都紅茶很讚啊」、「石二鍋一票，有冬瓜檸檬就贏了」、「錢都紅茶超好喝」、「石二鍋一票，應該是吃過最多次的小火鍋」、「石二鍋好吃又乾淨」、「當然是錢都」，也有網友推薦「築間」、「雞湯大叔」、「金山福緣」。