清粥小菜大比拚！ 老饕都推這幾樣：屌打和牛

許多人會在早餐甚至到消夜時都喜歡吃清粥小菜，有一名網友認為清粥小菜界中一直有著雙雄爭霸，也就是玉筍跟肉鬆，然而許多網友也紛紛推薦他們的心頭好，「當豆棗不在？」、「土豆麵筋屌打」。

原PO在PTT上以「玉筍跟肉鬆，誰才是清粥界的一哥？」為題分享，他認為在清粥小菜界當中一直有著雙雄爭霸的傳統，兩邊各自擁有一大票死忠的擁護者，他提問，「玉筍跟肉鬆，究竟誰才是清粥小菜界的一哥呢？」此外，豆腐乳、鹹鴨蛋這種特定人士擁戴的，他也表示先不列入討論之中。

網友紛紛留言，「荷包蛋滴醬油」、「花瓜呢？」、「一定會有人推海苔醬」、「醃蘿蔔」、「加醬油隨便吃就好」、「味島香鬆！沒有其它」、「都退下吧，鵝肝醬才是霸主」、「我都用雞高湯煮粥煮到稠再加上起士粉」、「瓜子肉、菜脯蛋、豆腐乳」、「油漬鮪魚罐頭跟剝皮辣椒也讚」。

此外，許多網友也推薦麵筋、豆棗與肉鬆，「花生麵筋第一」、「麵筋」、「豆棗」、「豆棗、麵筋、菜心」、「豆棗、玉筍、麵筋，這三樣屌打和牛阿」、「當豆棗不在？」、「喜歡豆棗跟麵筋的說」、「土豆麵筋笑而不語」、「土豆麵筋屌打」、「一定是肉鬆」、「肉鬆」、「肉鬆啊，甚麼問題」、「肯定肉鬆啊」、「肉鬆是無敵的吧」、「玉筍、脆瓜、豆棗」、「一定是玉筍」、「豆棗、鹹蛋、麵筋可以配好幾碗」、「玉筍每次吃完就烙賽」、「花生、豆棗…不健康但好吃」。。