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愛情國片推哪部？ 她主演「2經典」最多人點名

聯合新聞網 / 綜合報導
桂綸鎂、陳柏霖主演的《藍色大門》深受許多網友喜愛。圖擷自IMDb
桂綸鎂、陳柏霖主演的《藍色大門》深受許多網友喜愛。圖擷自IMDb

近年多部國片都相當賣座，話題不斷的《咒》票房已破億，日前上映的《頭七》短短幾天票房也將破千萬。但台灣有多部經典愛情電影，都曾掀起風潮，PTT網友也發文詢問，眾多愛情國片中，哪一部大家最喜歡？

國片《月老》在台灣票房甚至超過漫威電影《永恆族》，可見台灣民眾對愛情國片的喜愛。PTT網友發文提到，《當男人戀愛時》、《等一個人咖啡》、《我的少女時代》等多部電影都是以愛情為題材，且都大受歡迎，他發文問網友，大家最喜歡哪部愛情國片，並和網友一起討論。

最多人點名《藍色大門》和《不能說的秘密》，且這兩部恰巧都是桂綸鎂主演。網友提到，「藍色大門，每年夏天都會想看一下」、「藍色大門讓你活在單純的美好」、「藍色大門，結尾桂綸鎂的獨白超級經典！」、「不能說的秘密加上原聲帶，根本神作...」、「不能說的秘密！故事跟兩位女主角當時真的讚」。

另外，許多網友也推薦《聽說》、《阿嬤的夢中情人》、《女朋友男朋友》、《愛你一萬年》。網友們留言表示，「《阿嬤的夢中情人》，唯一在電影院看到哭的愛情國片」、「近期《消失的情人節》不錯，很喜歡公車在田邊開的一幕」。

愛情 電影 PTT 月老

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