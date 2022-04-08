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他買胃藥竟買到「張國周強胃散icash」 要求退貨讓賣家大傻眼
近年來電子票證快速普及，悠遊卡、一卡通、icash等公司也陸續推出許多品牌聯名及造型版的電子票證，吸引許多民眾收藏。日前一名蝦皮賣家在臉書社團抱怨，表示有一位買家向她訂購了「張國周強胃散」造型的icash，卻在收到貨品時抱怨「這個不是胃藥嗎？」要求退貨，讓她十分傻眼。
原PO在臉書社團「爆怨公社」大吐苦水，表示自己賣的是「張國周強胃散icash2.0」，復古的胃散造型icash做得太過逼真，竟遭買家誤會成是真的胃藥而下訂，最後發現買錯要求退貨，讓她大嘆：「看照片發現他拆開了，不知道是不是有把蓋子打開、發現沒藥粉，有沒有更蝦的退貨理由，讓我知道一下」。
此外她也貼出與買家的對話紀錄，只見買家反覆表示，「請問你這個不是胃藥嗎」、「我是要買胃藥」、「那請問可以退貨嗎」、「這個我用不著，不需要」，從商品照片中也可以發現，這款造型icash完美重現60、70年代的張國周強胃散，不但化身成迷你icash，還可以當成掛飾配戴在隨身包上，但沒想到復刻的過於逼真，反讓粗心的買家誤認成真的胃散。
此文一出引起眾人哄堂大笑，紛紛表示，「讓我想起之前有個人花了1700元買了個紙紮iPad，跟賣家說這是紙的不是真的，我要的是真的所以要退貨」、「難道他不知網路不能賣藥嗎」、「笑死，眼睛長哪去了」、「天兵買家」、「誰會在蝦皮買胃藥啦，等寄來胃都好了」、「說不定是突然發現別人賣的更便宜，想換家買，所以故意說買錯了？」、「他應該買葉黃素」。
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