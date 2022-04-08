快訊

「犧牲自己成全別人」 王浩宇宣布退選市議員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他買胃藥竟買到「張國周強胃散icash」 要求退貨讓賣家大傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO在網上販售造型icash，卻因造型太過逼真，引起誤會。圖擷自Facebook
原PO在網上販售造型icash，卻因造型太過逼真，引起誤會。圖擷自Facebook

近年來電子票證快速普及，悠遊卡、一卡通、icash等公司也陸續推出許多品牌聯名及造型版的電子票證，吸引許多民眾收藏。日前一名蝦皮賣家在臉書社團抱怨，表示有一位買家向她訂購了「張國周強胃散」造型的icash，卻在收到貨品時抱怨「這個不是胃藥嗎？」要求退貨，讓她十分傻眼。

原PO在臉書社團「爆怨公社大吐苦水，表示自己賣的是「張國周強胃散icash2.0」，復古的胃散造型icash做得太過逼真，竟遭買家誤會成是真的胃藥而下訂，最後發現買錯要求退貨，讓她大嘆：「看照片發現他拆開了，不知道是不是有把蓋子打開、發現沒藥粉，有沒有更蝦的退貨理由，讓我知道一下」。

買家收到貨品後才發現這款icash不是真的胃散，因此要求退貨。圖擷自Facebook
買家收到貨品後才發現這款icash不是真的胃散，因此要求退貨。圖擷自Facebook

此外她也貼出與買家的對話紀錄，只見買家反覆表示，「請問你這個不是胃藥嗎」、「我是要買胃藥」、「那請問可以退貨嗎」、「這個我用不著，不需要」，從商品照片中也可以發現，這款造型icash完美重現60、70年代的張國周強胃散，不但化身成迷你icash，還可以當成掛飾配戴在隨身包上，但沒想到復刻的過於逼真，反讓粗心的買家誤認成真的胃散。

此文一出引起眾人哄堂大笑，紛紛表示，「讓我想起之前有個人花了1700元買了個紙紮iPad，跟賣家說這是紙的不是真的，我要的是真的所以要退貨」、「難道他不知網路不能賣藥嗎」、「笑死，眼睛長哪去了」、「天兵買家」、「誰會在蝦皮買胃藥啦，等寄來胃都好了」、「說不定是突然發現別人賣的更便宜，想換家買，所以故意說買錯了？」、「他應該買葉黃素」。

爆怨公社

延伸閱讀

她糾結要會計系還是藥學系？ 網分兩派大戰薪水、爆肝程度

大學打工辭職被主管罵王子病 爸爸鐵了心送他去「這裡」磨練

他問「這6人」住100坪夠嗎？ 網嚇呆：再大也沒用

公司開年薪5百萬外派巴西3年 網勸他不要猶豫「整家帶去」

相關新聞

他買胃藥竟買到「張國周強胃散icash」 要求退貨讓賣家大傻眼

近年來電子票證快速普及，悠遊卡、一卡通、icash等公司也陸續推出許多品牌聯名及造型版的電子票證，吸引許多民眾收藏。日前一名蝦皮賣家在臉書社團抱怨，表示有一位買家向她訂購了「張國周強胃散」造型的icash，卻在收到貨品時抱怨「這個不是胃藥嗎？」要求退貨，讓她十分傻眼。

台灣地小騎重機很無聊？ 網駁：外國人反而羨慕我們

即使紅牌、黃牌重機要價不斐，但仍然深受許多騎士的喜愛，目的就是為了享受重機帶來的奔馳快感，但有網友覺得台灣不大，適合騎乘的地方有限，讓他質疑在台灣騎重機是不是很無聊，但貼文引來許多人的反駁。

一大疊千元鈔被蟲吃！她助客戶親手拼回9成 網讚「高手」

把錢存在銀行、郵局等金融機構是最安全不過的方法，但仍然有人會將錢藏在家哩，這就容易因為忘記，時間久了出現損壞，一名在壽險公司上班的女網友在臉書表示，有客人拿了一整疊損毀嚴重的千元鈔請求她幫忙，經過拼拼湊湊之後，成功救回9成。

他在阿妹演唱會大哭和母出櫃 結局神反轉惹笑網友

歌手張惠妹(阿妹)展開《ASMR》世界巡演，睽違七年再度站上台北小巨蛋，一開就是12場。日前一名男網友在參加演唱會時，意外向媽媽出櫃，媽媽雖然嚇傻，不過隔天卻說要幫他安排和朋友的兒子相親，讓男網友慶幸自己有一位開明的媽媽。

他郵局帳戶突然多了3萬元 原因曝光網驚：都市傳說是真的

隨著科技進步，許多人都會使用網路銀行、數位帳戶，方便又快速，一名網友就分享自己日前開了數位帳戶，沒想到竟然發現戶頭裡多了3萬多元，一查之下才知道原來是小時候收到的紅包，媽媽真的都幫他存到戶頭裡，讓他又驚又喜。

未來將與病毒共存 網點名這項措施「最該廢」

台灣本土疫情增溫，連日確診數突破百例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言「清零已經是不可能，未來將走向與病毒共存」．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。