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台灣地小騎重機很無聊？ 網駁：外國人反而羨慕我們

聯合新聞網 / 綜合報導
不論國內外，不少人都喜愛騎乘重機出遊奔馳。 圖／ingimage
不論國內外，不少人都喜愛騎乘重機出遊奔馳。 圖／ingimage

即使紅牌、黃牌重機要價不斐，但仍然深受許多騎士的喜愛，目的就是為了享受重機帶來的奔馳快感，但有網友覺得台灣不大，適合騎乘的地方有限，讓他質疑在台灣騎重機是不是很無聊，但貼文引來許多人的反駁。

這名網友在Dcard發文表示，每次看到國外騎重機的影片後，相形之下在台灣不管是哪種類型的車子，休旅車、越野車、還是一般的跑車，根本沒地方能夠發揮。原PO認為休旅車環島一圈就這麼點距離，騎越野車難找到適合的地方，跑車更不用說，沒有地方拉直線，在一般道路上開也很危險。

他覺得台灣受到先天限制土地不大，不像國外有各種地形和路況，還有不同風景可以欣賞，讓原PO好奇想問問大家「會不會覺得在台灣騎重機很無聊啊？」

多數人不以為然，「其實不會，你如果有心的話超多地方可以亂跑」、「每個人騎車追求的不一樣，騎車休閒的方法很多啦，喜歡騎車的不管怎樣都想得到方法，而且每次路途中的風景，也不盡相同」、「看自己怎麼騎車吧，我自己是屬於休閒吹風看風景，沒人的直線會小拉，讓我覺得很放鬆，而且台灣漂亮的地方很多，也能到很多4輪到不了的地方，想停就停，這也是我愛騎車的地方」、「沒在騎車才會這樣覺得吧，台灣很美，只是看你有沒有心而已」、「看過一些西方人說不用跑很遠就有各種地形的國家很少，台灣是其中之一，有路就轉可以發現很多新天地」。

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