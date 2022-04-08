一大疊千元鈔被蟲吃！她助客戶親手拼回9成 網讚「高手」

把錢存在銀行、郵局等金融機構是最安全不過的方法，但仍然有人會將錢藏在家哩，這就容易因為忘記，時間久了出現損壞，一名在壽險公司上班的女網友在臉書表示，有客人拿了一整疊損毀嚴重的千元鈔請求她幫忙，經過拼拼湊湊之後，成功救回9成。

原PO在「爆廢公社公開版」貼出多張破損嚴重的鈔票，鋪滿兩三張辦公桌的畫面相當壯觀，她說一名阿伯拿了這一堆表示不知道該怎麼辦，希望原PO能協助幫忙。她說這些和本身的行業其實無關，只是覺得錢就這樣浪費了很不忍心，於是聯繫銀行，而行員表示可以自己拼，原PO便決定自己進行「高級拼圖」。

經過一段時間的拼湊後，她將這些鈔票送鑑定，所幸還能救回9成。原PO說客戶這些鈔票除了被蟲蛀過，還有被88水災淹過，讓她也忍不住地想問「拿錢來存不好嗎？為什麼要把錢藏起來？」

不少人看了也傻眼，「這拼到會眼睛脫窗吧」、「下次再遇到這類客戶要跟他們說，不想把錢存銀行至少都換成黃金吧」、「藏錢藏這麼多很辛苦欸，還不如藏存款簿提款卡還比較輕鬆」、「沒知識很可怕，而且沒知識也不會常看電視」、「白蟻表示『原來幾萬塊錢一餐這麼飽』」、「這拼圖好貴喔」。

還有網友大讚原PO人好手巧，「這拼得起來你也是高手」、「好厲害」、「妳好有耐心喔」、「妳真有心，幸好妳很有耐心幫忙老先生～超級厲害的」。