他郵局帳戶突然多了3萬元 原因曝光網驚：都市傳說是真的

隨著科技進步，許多人都會使用網路銀行、數位帳戶，方便又快速，一名網友就分享自己日前開了數位帳戶，沒想到竟然發現戶頭裡多了3萬多元，一查之下才知道原來是小時候收到的紅包，媽媽真的都幫他存到戶頭裡，讓他又驚又喜。

原PO在Dcard貼文表示因為工作的關係需要用到郵局帳戶，但不記得自己到底有沒有開過戶，剛好聽說郵局有數位帳戶，於是上網登錄申請。開戶的時候網頁告知原PO有舊帳戶，並表示會結清並且移轉到新的戶頭裡，還會提供VISA卡和網路郵局功能，大約20幾分鐘就申辦完成。

幾天後他收到簡訊通知開戶成功，隨即登入APP查看，沒想到竟然發現戶頭裡有一筆30951元。原PO擔心有什麼問題，於是很緊張地連絡客服，對方告訴他按照規定一個人只能有一個郵局帳戶，所以裡面的錢是從舊帳戶移轉過去的，但原PO沒有印象在舊帳戶有存過錢。想來想去才想到可能是小時候收到的紅包，媽媽常跟他說要幫忙存在郵局裡，讓他有點意外。

原PO以為這些紅包都會被爸媽用「五鬼搬運法」再包回去給其他親戚，猜想到可能是媽媽幫他存的之後，讓他感受到溫暖的母愛，於是跑去跟媽媽致謝，並表達要請吃母親節大餐，但媽媽聽了後卻一臉尷尬地說「蛤~你怎麼知道？你覺得很多就好了。其實本來有更多啦，但前幾個月我跟你爸有拿了一點去投資了，等賺錢了再還你」，一席話讓原PO聽了哭笑不得。

貼文引起不少人熱議，「這比口袋發現100元還爽」、「長大才發現爸媽說紅包幫你存起來都是騙人的，但學費都是爸媽在繳，所以我覺得也是應該的啦」、「我的好像有30萬左右」、「我小孩的我也都存在他們戶頭，現在3歲跟5歲裡面都各有10幾萬，希望他們之後還是能有一點錢可以用」、「我爸媽真的都有存ㄟ，我還知道在哪個帳戶，感覺現在算一算也有個六位數」、「原來真的有媽媽是拿去存喔…都市傳說是真的」。