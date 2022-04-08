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調味料放冰箱四年完全忘記 取出後結成一顆「高級寶石」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友將麵味露放在冰箱四年後，竟然結成寶石般的結晶狀物體。圖擷取自twitter
日本網友將麵味露放在冰箱四年後，竟然結成寶石般的結晶狀物體。圖擷取自twitter

廚房裡的各種調味料，如果保存方式不當，或者放置太久沒有使用，很可能會產生變質的狀況。最近有位日本網友，就因為把某種醬汁調味料放在冰箱裡頭太久，近來想起來時，發現已經完全變成另一種樣貌。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「Nakazako」最近分享一張照片，畫面中有個呈現透明帶有褐色的結晶狀，若不事先說明，看起來有點像是某種礦石類的物體。

然而Nakazako卻表示，這其實是他放在冰箱內長達四年的調味料「麵味露」，所凝結成約一公分大小，像是寶石或食鹽的結晶一般的東西。他強調自己才不是什麼「結晶職人」，一切純屬他完全忘了麵味露還有剩的意外。這般特殊的狀況，也引起許多網友們的好奇。

許多人就紛紛回應「某方面來說還挺驚人的」、「不講是麵味露，我還以為是哪來的寶石」、「原來把調味料丟到冰箱，久了之後就會變寶石啊」、「我之前納豆的醬汁放太久也發生同樣狀況」、「放到六年可能就變成翡翠了」、「我也來把麵味露丟冰箱放幾年試試看吧」、「沒什麼雜質色澤超高級的啦」、「該拿去博物館收藏了」。

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