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躲過一劫！他有事蹺課巧避開被匡列 衛生局疫調鬆口氣：太好了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名大學生的課程與確診者足跡重疊，衛生局打來詢問他是否有出席，沒想到該大學生卻翹課了，因此躲過被匡列的命運。情境示意圖。圖／Ingimage
一名大學生的課程與確診者足跡重疊，衛生局打來詢問他是否有出席，沒想到該大學生卻翹課了，因此躲過被匡列的命運。情境示意圖。圖／Ingimage

國內本土疫情大爆發，也延燒進入各地校園，全台有多所幼兒園、小學、國高中以及大專校院面臨停課，與確診者足跡重疊的師生也會被匡列。近日一名學生也接獲疫調電話，調查他是否有出席被匡列的課程，但男大生猶豫地說「我蹺課了」，下一秒衛生局人員的反應讓他超意外。

一名男大生在dcard發文分享朋友經歷，表示朋友最近有一堂課與確診足跡重疊，該堂課的師生都要被匡列採檢，而朋友接到疫調詢問「請問你有沒有出席X月X日的XXX課？」，但朋友小聲地說，「沒欸，那天...我......蹺課。」沒想到衛生局人員鬆了一口氣，開心地說「太好了，還好你蹺課」，並解釋那節課有確診者足跡，因此朋友躲過一劫，而朋友則當場愣住，一時間不知道蹺課是福還是禍。

原PO接著說道，並非鼓勵大學生蹺課防疫，僅僅是分享一則趣聞，也強調如果足跡真的有重疊，一定要老實講，「打完疫苗應該都輕症，所以不用太擔心，萬一有中但沒有講反而會造成防疫破洞這樣。」

貼文一出引發大批網友熱議，許多人笑翻留言，「一個無心插柳柳橙汁，第一次蹺課被稱讚」、「太棒了！逃過一劫哈哈」、「因為蹺課躲過一劫也是滿幸運的啦」、「真的因禍得福」。

也有人分享類似經歷，「我男朋友因為蹺課一個禮拜躲過一劫呢」、「之前也是我們班有人確診，結果我剛好那天蹺課」、「之前學校有足跡公布的時候心裡也是覺得好險，因為那幾天剛好懶得出門於是請假沒去上課」。

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