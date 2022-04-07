外地念書返鄉確診！男大生超宅足跡曝 鄉民幫QQ：屏東好孩子

台灣疫情再起，本土個案連續數日破百例，許多民眾也相當關注各縣市的確診足跡。近日一名男大生不慎確診，屏東縣府公布他「超短足跡」引發熱議，許多鄉民都讚男大生超乖，根本就是大學生的表率。

屏東縣府6日公布案25146的足跡，這是一名在基隆市念書的大學生，4月3日搭乘8個小時統聯客運回屏東老家，接著4月4日一整天都待在家沒出門，直到5日接到基隆市衛生所電話通知班上有確診者，至醫院篩檢結果陽性確診，匡列4人居隔。

圖／翻攝自PTT

有鄉民見到男大生足跡很詫異，好奇發文表示，72小時的足跡圖表顯示男大生幾乎待在家，頂多只有搭車回屏東的必要移動，感覺「疫調太少了不知道怎麼寫，本來待在家裡是不需要公布的，就變成姑且寫一下的樣子，這是最短的疫調足跡嗎？有沒有八卦？」

貼文一出，許多鄉民都忍不住幫QQ，「超慘，都在家還確診」、「人家認真防疫結果還中獎，幫QQ」、「這麼單純宅還確診」、「大學生的表率」、「屏東好孩子」、「殺傷力不高，侮辱性極高」、「最短？同車那些能拉很大串欸」。