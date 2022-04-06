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台灣獼猴「連結公雞」牠屁毛被拔光亡 專家曝「猴子騎鹿片」點出1關鍵

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廖老大打龜「飆出8.72秒」什麼概念？ 鄉民曝1關鍵大讚：超猛

聯合新聞網 / 綜合報導
廖老大斥資500萬改裝車「打龜號」，6日在台中港風車大道比賽，吸引大批媒體和民眾見證實測過程。圖為出發前「廖老大」（背對者）仔細叮囑每一個調整工作。圖／中央社
廖老大斥資500萬改裝車「打龜號」，6日在台中港風車大道比賽，吸引大批媒體和民眾見證實測過程。圖為出發前「廖老大」（背對者）仔細叮囑每一個調整工作。圖／中央社

日前中國網紅「杰尼龜」嗆台灣沒快車，引爆台灣賽車教父廖志賢「廖老大」怒火，更自費500萬改裝「打龜號」決戰。今（6）日在台中港加速實測，以8.72秒成績打敗杰尼龜，讓現場歡聲不斷，就有鄉民發文詢問8秒72是什麼概念，眾多網友紛紛回覆超強，不過少了「1關鍵」助攻，不然成績會更驚人。

廖老大在台中港風車大道的賽車直線加速0到400公尺實測，以「3趟」決勝負，最終以最快秒數的8.72秒，打破對手杰尼龜8.93秒紀錄。廖老大表示，很可惜沒破8.62秒的亞洲紀錄，他希望國人再給他2個月時間，再破亞洲紀錄，讓亞洲人知道，台灣的車很快、汽車工業很強。

廖老大公布最快秒數為8.72秒，距離亞洲紀錄只差一點點。強調再給他兩個月時間，破亞洲紀錄給大家看。記者游振昇／攝影
廖老大公布最快秒數為8.72秒，距離亞洲紀錄只差一點點。強調再給他兩個月時間，破亞洲紀錄給大家看。記者游振昇／攝影

不過有網友好奇發文詢問，廖老大的成績代表什麼概念，「D2的TTRS在風車大道跑出8秒72，幹掉傑尼龜的作弊紀錄8秒93，有沒有8秒72是什麼概念的八卦？」

貼文一出，許多網友紛紛大讚成績超猛，「很快」、「坐在椅子上就能練腹肌的概念」、「贏了那個臭屁龜」。不過，有人認為如果有專業場地，成績會更好，「下次換正式一點的賽道好嗎」、「這麼爛的地還可以跑這樣真的強」、「爛場地都跑贏你，笑死」、「場地將就一下，我們是地狹人稠」。

廖老大先前表示，起跑加速的速度與起跑轉速、渦輪壓力、輪胎壓力等因素與道路有關，因此跑道品質很重要，但找場地的過程一波三折，面臨「無路可跑」的困境，所幸最後在立委、市議員等幫助下，在台中港環港北路一決勝負，他也謝謝一路幫忙的所有人。

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