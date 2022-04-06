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三菜一肉便當95元貴嗎？ 網一看照片大嘆食慾全無

聯合新聞網 / 綜合報導
網友買的三菜一肉便當看起來色澤一致，整體偏暗黃的顏色，眾人認為賣相不佳。圖擷自PTT Web
網友買的三菜一肉便當看起來色澤一致，整體偏暗黃的顏色，眾人認為賣相不佳。圖擷自PTT Web

近年來物價高漲，一個便當50元的年代已經不復以往。一名網友在「PTT Web版」分享一張便當照，表示自己用95元買了這個便當作為晚餐，從圖片上可以看到三菜一肉的菜色裝滿整個紙盒，但原PO卻有些困惑地詢問眾人：「這樣95元，算便宜還是貴？」引起網友熱烈討論。

原PO提到，自己在家族企業上班，清明連假四天因為貨趕不出來，所以一天也沒休息到，因此想說買一份好一點的晚餐犒賞自己。這個95元的便當有三道配菜以及一份「辣炒雞」，但因為每道菜的色澤都差不多，唯獨高麗菜的翠綠稍稍顯眼，所以顯得整份晚餐黯淡無光，讓網友直呼「賣相0分」。

許多網友認為，「好好的飯菜，被裝成這樣，完全沒食慾」、「你得罪便當店老闆呀」、「好難吃的樣子」、「洋蔥雞丁嗎？看起來柴到爆」、「59元我也不想買」、「你在重溫當兵的伙食嗎？真的別這樣」、「配菜看了就不想吃」、「賣相很差」。

至於價格，有人認為這樣的便當95元算蠻便宜的，「差不多吧，頂多貴10塊，現在外食漲好多」、「素食自助餐這樣子，至少120元起跳」、「吃素的話！這樣算非常便宜」、「好便宜」，但也有人認為這樣的菜色和價格不合比例，「稍貴，台北85元吧，這主菜」、「75元我就不爽了，雞排（便當）至少有主菜和茶碗蒸，90元」、「是不貴啦，但是95塊這樣也沒有好」、「都是洋蔥沒幾塊肉，不值這價」、「95元在彰化都能吃大雞腿便當了」。

PTT 便當

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