本土連日破百例 他見士林夜市擠爆嚇問：都不怕？

本土疫情持續升溫，昨（4日）再增133例確診，但正逢清明連假期間，許多民眾開始出遊踏春，一名網友就拍下士林夜市「人擠人」的照片，驚呼「大家似乎都不怕，會不會成為防疫破口？」

一名網友在臉書社團「我是北投人」投稿表示，台灣連續幾天都確診破百例，但大家似乎都不怕，清明連假最後兩天，士林夜市人潮塞爆了，他擔憂「會不會成為防疫破口呢？」接著貼出幾張「士林夜市擠滿人」的照片。

對此，有網友表示「有打疫苗就正常生活，正常生活還是要防疫做好，注意消毒、口罩戴好、實聯制做好」、「學習生活正常化，記得打疫苗」、「現在大家開始走所謂的新台灣模式，也就是正常生活的積極抗疫，應該沒問題」、「沒人潮說沒錢賺，有人潮說防疫破口，打疫苗正常過生活，就這樣阿！」

指揮中心表示，昨日新增的133例本土病例，為64例男性、69例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，個案分佈為新北市46例、基隆市31例、台北市23例、桃園市15例、宜蘭縣6例、新竹縣4例、花蓮縣3例、新竹市2例、台中市、高雄市及屏東縣各1例。