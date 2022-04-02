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女網友料理花椰菜驚見無數小蟲 崩潰喊：不想吃蛋白質

聯合新聞網 / 綜合報導
花椰菜營養豐富又美味，但許多菜蟲容易躲藏在其中，難以徹底清除。示意圖／ingimage
花椰菜營養豐富又美味，但許多菜蟲容易躲藏在其中，難以徹底清除。示意圖／ingimage

大多數人會把蔬菜清洗乾淨才料理，避免農藥、泥沙殘留，但有些種類的蔬菜很難徹底洗淨，讓不少人產生困擾。一名女網友在「Dcard發文表示，自己很喜歡吃綠色花椰菜，但裡面的菜蟲很多，讓她心生恐懼，直呼真的不想補充蛋白質，引起網友哄堂大笑。

原PO表示，日前她想說燙個花椰菜來吃，於是早上就把它泡在小蘇打粉、鹽巴水裡，至少泡了4小時之久，「中午把花椰菜拿起來已經有幾隻在水面上了，切成一朵一朵時也夾了幾隻，放下去燙後又煮熟了幾隻，煮好沖冷水時被我發現還有」，接連的菜蟲襲擊讓原PO食慾頓失，她無奈地向網友求助：「好想吃花椰菜，但真的好怕那個蟲，有人也愛吃花椰菜但害怕附贈的蛋白質嗎？」

許多網友紛紛留言回應，「吃花椰菜的正確吃法就是『不要看、不要檢查』，直接一口塞嘴巴！我也是喜歡吃但怕菜蟲，後來直接眼不見為淨」、「所以只要有自己煮過的就會知道，千萬不要在外面吃，不可能有餐廳會花那麼多時間清洗」、「記得有一次沒特別注意看，買回家之後才發現，裡面已經不是綠色蠕動物，而是成蟲，因為被封在保鮮膜裡面，一打開大概五六隻東西飛出來」。

也有人建議原PO，「我都是先切好在去洗，不然裡面真的會躲幾隻」、「買進口的綠花椰菜吧，絕對不會有蟲」、「白花椰菜更多」、「我洗的時候就會剪成一小朵一小朵，認真洗，流水沖沖」、「後來我媽都拿放大鏡挑」、「我媽都剪成一小朵慢慢洗，然後用熱水燙過之後再炒，我剛好喜歡軟嫩的口感，燙過之後再炒超好吃」。

Dcard

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