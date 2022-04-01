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網友愚人節買萬波「結冰水」 意外釣出狂人一次下訂30杯

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友在社團分享自己購買的萬波結冰水，表示真的只有水和冰，引起眾人熱議。圖擷自臉書
女網友在社團分享自己購買的萬波結冰水，表示真的只有水和冰，引起眾人熱議。圖擷自臉書

連鎖飲料店「萬波島嶼紅茶」素來以古早味紅茶聞名，不僅有多元的配料選擇，還能做到「微微糖」的精細客製化糖度調整，廣受手搖愛好者的喜愛。近期萬波看準4月1日愚人節，推出一日限定創意飲品「結冰水」活動，整杯手搖杯裡只有飲用水和冰塊，一杯賣10元，創意滿分的行銷手法，引起許多網友前往朝聖購買。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享她買的萬波結冰水，標籤上除了標示「結冰水」三字，還有附上一串文字：「無糖，能為你泡一杯茶是我的榮幸」，簡單暴力的商品名稱和文字讓人忍俊不禁，原PO也幽默回應：「萬波這杯，是真的」、「真的10元滿滿的冰塊水」。

此文一出，意外釣出許多聞風購買的民眾，甚至有網友PO出一次購買30杯的照片，將一杯杯結冰水一字排開，十分壯觀，「不錯啊，健康清涼解渴」、「這個很適合喜歡吃冰塊的」、「比寶特瓶便宜啊」、「哈哈哈愚人節快樂」、「還真的有喔」、「可以點少冰半糖嗎？」、「給我來杯去冰全糖」、「以後上班，公司請喝飲料，喝這個就好」、「結冰水跟冰塊加水是兩回事」、「比瓶裝水便宜了」、「能為我泡一杯茶是榮幸，但這杯只有水」。

愚人節

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