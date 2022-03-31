為什麼阿嬤覺得我吃飽了？國中生搜尋紀錄公開 網笑：創意無限

使用Google要搜尋關鍵字時，都會看到過往搜尋紀錄，生活中的一舉一動都會留下痕跡。近日有網友發文分享自己14歲妹妹的搜尋紀錄，包括「為什麼阿嬤覺得我吃飽了」、「貴婦上廁所可以忍住不看自己內褲嗎」，貼文一出讓許多人笑翻。

原PO在Dcard發文表示，14歲的妹妹是超詭異天蠍座，她常常會好奇妹妹腦袋瓜到底在想什麼，有一次借妹妹手機查資訊時，無意間看到Google的搜尋紀錄，讓原PO驚呼，「她為什麼會有這些問題？」只見一排搜尋紀錄有，「為什麼阿嬤覺得我吃飽了」、「無印良品是懶得設計logo嗎」、「雞腎臟壞掉需要洗腎嗎」、「貴婦上廁所可以忍住不看自己內褲嗎」、「不結婚又沒朋友死掉怎麼辦」等。

原PO也笑說，「所以貴婦上廁所可以忍住不看自己內褲嗎？」並表示其實妹妹剛拿到手機不久，只用手機查東西和與人聯絡，因此生活中遇到什麼疑難雜症，都會把問題全打上，也強調是經過妹妹同意才發文。

貼文一出引發討論，許多網友笑翻，「這些問題好像真的蠻有趣的」、「遊戲滿實際的，有些就滿無厘頭的哈哈」、「好想有這種妹妹，平常一定超ㄎㄧㄤ」、「十萬個為什麼」、「我也會啊，好奇想知道的事都會估狗」、「有創意，這個天份應該可以做很多事」。