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正妹訂外送備註寫滿「不要醬」 眾人見狀噴飯：老闆會出事

聯合新聞網 / 綜合報導
外送示意圖。圖／聯合報系資料照
外送示意圖。圖／聯合報系資料照

外送服務對許多人來說是一大福音，只要動動手指頭就可以坐在家中等候美食上門，而且有什麼需求只要在備註欄裡填上所需要的服務，店家也能一目了然。不過有一名女網友抱怨之前要求不要在餐點裡「加醬」，但老闆還是會加入，讓她只好在備註裡寫滿「不要醬」的字句，沒想到照片一PO出讓眾人看了全笑翻天。

女網友在臉書「爆廢公社公開版」貼文寫道，因為之前訂餐有特別要求不要加醬料，但是收到餐點後發現老闆還是加了進去，因此日前她再次訂餐時，特別在備註裡不斷地重複寫著「請不要醬，拜託不要醬、拜託不要醬、拜託不要醬、拜託不要醬、拜託不要醬、拜託不要醬，老闆不要醬，拜託老闆不要醬」，因為「不要醬」聽起來就很像「不要這樣」唸快一點的版本，因此貼文一出也讓不少人笑翻。

鄉民們紛紛留言搞笑，「怎麼我聽著有點曖昧」、「彷彿老闆對妳做了什麼」、「我外送員看到這個單會感覺很好奇，也太可愛了」、「妳是不是在跟老闆撒嬌…鼻要醬」、「是我笑點太低嗎？整個大笑」、「是什麼醬讓妳這麼討厭？」、「女生說這句~好曖昧哦」。

還有不少人擔心老闆會被老婆誤會，「妳會害老闆被老闆娘誤會啦」、「老闆不要醬，老闆娘在看」、「老闆今晚要被老闆娘跪算盤」、「妳有沒有考慮老闆娘的感受」、「所以老闆到底做了什麼？」、「老闆娘拿著點單對著老闆怒說：你到底是對人家怎樣」、「老闆還在嗎？感覺老闆娘很火」。

一名女網友在訂餐系統備註裡寫滿了「不要醬」的字句，沒想到聽起來相當曖昧，讓不少人看了笑翻。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
一名女網友在訂餐系統備註裡寫滿了「不要醬」的字句，沒想到聽起來相當曖昧，讓不少人看了笑翻。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

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