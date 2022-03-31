自家公司內部消息多 股票買不買引兩派論戰

日前一名網友在「Dcard」發文提到，之前和朋友聊天時發現，很多人雖長期待在公司內部，但因為知道得越多，就越不願意購買自家股票，因此發文詢問網友是否願意把錢投進自家公司股票。

原PO發文表示，在和朋友聊天過程才發現，很多人長期在公司就職，儘管總是會得到第一手消息，卻對自家公司股票沒信心，也不會買自家股票。他分享，有時公司在開發產品或接單出問題，卻仍放好消息給媒體；有時也會聽說財務經營上周轉不靈致未來營運可能出現危機等，但知道的越多就讓員工越不願意買自家股票。雖其他公司可能也有相同問題，但秉持「不知道就算了」的心態，不會去多想。

許多網友都留言表示，他們也同樣不會去買自家股票，「不會，因為沒有信心，整天在辦公室看一堆普隆共（台語指做事粗心大意），一定整年都綠色（股票下跌）」、「我男友對他們公司很有信心，我就支持買了一張，幸好只買一張」、「不會，因為一不小心就會被認為是內線交易」。

不過也有部分網友持不同論點，「會啊，買爆 ，懂基本面技術面看起來是好的就買下去啊。而且還有內線消息第一手資料，何樂不為」、「知道自家公司爛，是員工做空的好機會」、「我都滿倉哥哥的公司，這樣都有第一手消息，要跑要加碼都很清楚」、「我就買得很開心」、「還是覺得學會自己看基本面比較實際」。