哪個縣市最有藝文味？博物館寓教於樂「這間」人氣高！

【文·Social Lab社群實驗室】

藝文活動涵蓋美術、音樂等各種領域，各式特色活動吸引著不少民眾共襄盛舉，一同沉浸在文化氣息之中。其中，最受熱議的文藝「熱區縣市」是哪裡？一起來看看吧！

藝文盛事都在這縣市？有展有人潮

觀察網友的熱議話題，可發現雙北地區的藝文活動備受民眾關注，如台北市是不少網友推薦參加藝文盛事的必訪之處，尤其近期剛完工的「臺北表演藝術中心」，除了建築造型備受關注，更為台北增添了許多藝文新亮點，因此有不少網友直呼「已經買好票要去看表演了，期待」、「太好了！我期待超久的～終於可以去裡面參觀看表演了」，可見不少民眾對於臺北表演藝術中心的期待；而新北市則是因前陣子展出《來！碧潭小角落》大型地景裝置藝術，吸引眾多大小朋友的關注，表示「想去恐龍家朝聖」、「哇，要帶老婆小孩去」等。

全台藝文展演5大熱區縣市網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，南部的高雄市及台南市皆因舉辦許多藝文展演活動，成為民眾推薦前往參與的熱區縣市，如高雄市因《teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們》的展覽即將在6月展出，而獲得不少關注，就有民眾看到資訊後表示「9大作品都要來高雄」、「終於等到他（teamLab展）來高雄了」等；而台南市則除了舉辦多場藝術活動，如《馬戲藝術節》、《柚花藝術節》等，在安平地區亦常見小型展覽市集獲得民眾關注，另外台南地區也因擁有全台最多博物館，豐富文物的展出，常讓網友直呼「台南展品比較多耶」、「再衝一次台南逛奇美啦」等，可見民眾對博物館文物及展品的關注目光。

「博物館卡」一次蒐羅熱門博物館 滿滿世界級寶物都在這！

由於博物館是推廣藝文教育最合適的場所，政府與民間機關為了增加民眾前往博物館參觀的動機，逐漸發展出各式博物館聯盟組合，希望藉此「拉抬館所的參觀氣勢」，如前陣子由「國立故宮博物院（故宮）」主辦發行的「愛臺灣博物館卡（博物館卡）」，便是結合國內具代表性的廿家以上博物館，推出免費或優惠暢遊方案，雖然目前已絕版不再販售，但其涵蓋的指標性博物館仍非常值得參考。

「博物館聯盟」top6核心館所 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

進一步觀察這些博物館卡可免費暢遊的「核心館所」，可發現藝術類的博物館備受民眾討論，像是被譽為「台灣八景之一」的故宮，因館內收藏的文物與藝術作品充滿歷史意義，因此不少網友表示「故宮展覽很多都很好看」、「故宮收藏的是世界級的寶物」；而「奇美博物館」則是除了館區建築的西方藝術風格引人入勝，裡頭收藏的文物也廣受民眾好評，如就有人大讚「如果我住奇美附近會想天天去，氛圍做得很好」、「超愛奇美博物館，兵器區超讚」等。

另方面，「國立自然科學博物館（科博館）」、「國立臺灣科學教育館（科教館）」及「國立科學工藝博物館（科工館）」等同屬科學類的博物館，也是許多民眾的童年回憶，如科博館的恐龍至今仍是闔家樂遊的展區之一，也有民眾表示「科博館不錯，典藏跟研究現在仍是國內一流的，希望大家可以去辦科博之友或恐龍卡」、「好懷念喔，決定這週末回去科博館看恐龍」等；而科教館及科工館也同樣因為寓教於樂，是不少家長網友喜歡帶小孩前往的博物館。

雖然目前愛台灣博物館卡已停售，引來不少網友紛紛表示可惜，但爸爸媽媽還是可以帶著小朋友造訪以上博物館與藝文特區，欣賞古物文化，沾染當代的藝術氣息，寓教於樂！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》