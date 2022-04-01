冷氣兩年沒清理 他一拆濾網傻眼「難怪電費會暴漲」

春天忽冷忽熱，氣溫突然飆高時就想開空調來降溫，但又擔心一開下去電費暴漲，特別是如果冷氣缺乏保養，更可能白白耗電卻沒多涼。最近一位日本網友，就分享了一張讓他冷氣電費暴漲的「元兇」照片，引起許多人的迴響。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「kitamurakenji」分享一張照片，畫面中是他從冷氣機中拆下來，積滿著厚重灰塵的濾網，顯然已經很久沒有做過清潔了。kitamurakenji則在內文中，淡定打上一行字稱「知道為何電費會變多的理由」。

kitamurakenji表示，因為也沒特別在意的關係，所以已經長達約兩年沒有清除濾網了。看到變得如此髒亂，在清洗乾淨之餘，也決定未來要每個月都換洗濾網，以免呼吸到髒空氣又傷荷包。

清潔過後的濾網。圖擷取自 twitter

網友們則表示「這剝下來都可以結成一塊布了吧」、「簡直像片腐海」、「剔毛時期的綿羊」、「弄成這樣某種程度還真不容易」、「我以前也幹過類似的事」、「沒看過這麼誇張的」。也有人提醒「濾網髒成這樣，代表機內可能也不乾淨了，最好還是找專業人士來檢查一下喔」。