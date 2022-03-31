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他家公寓不裝鐵窗避免阻礙火災逃生 網讚「安全第一」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友認為住家不加裝鐵窗，才能避免阻礙火災逃生。圖為火災後的鐵窗。聯合報系資料照片／記者林保光攝影
有網友認為住家不加裝鐵窗，才能避免阻礙火災逃生。圖為火災後的鐵窗。聯合報系資料照片／記者林保光攝影

為了保障安全，台灣許多住宅選擇加裝鐵窗，在外國人眼裡蔚為奇觀。日前有網友表示，原先因考量到美觀，加上曾耳聞過發生火災時，有人找不到鐵窗的鑰匙而無法逃生，因此選擇不裝鐵窗， 想與眾人討論此舉「是不是真的對火災逃生有幫助」。

家住北市中山區公寓3樓的網友在PTT指出，考量到美觀與聽聞過的悲劇，「所以我大喇喇的沒裝鐵窗」，8年來宵小從未上門，自己也不擔心，「我家裡也不會放什麼貴重的東西，家電要偷也只能當作善事了」，所以想問不裝鐵窗是否有助於火災逃生，並請教大家是否推薦安裝火災住警器。

底下有網友認同裝鐵窗效益不大，且建議原PO使用火災住警器，「我的透天被剪鐵窗入侵偷過，兩公分直徑內的鐵窗據警察說都是一分鐘搞定」、「鐵窗防不了小偷，慣竊都有辦法可以開」、「遭小偷不會死人，火災逃不出去是會死人的，看你自己怎麼想」、「住警器超重要，網路買電池10年版本」、「小東西（住警器）省火災，絕對是政府賺大了」。

但仍有網友認為裝鐵窗可以多一層防護，「有小孩的話，還是要裝隱形鐵窗比較安全」、「滿多案例都是行竊之餘臨時起意性侵，不可不防」、「電器事小，家人出事才大條」、「還是要注意安全吧！有的入室盜竊還會演變成強盜或性侵」、「財物什麼的是還好，家裡有小孩婦女的還是安全第一」。

PTT 火災 性侵

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