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「台灣第一AV女優」登《BBC》揭片酬 談入行契機：無法克制自己

聯合新聞網 / 綜合報導
今年31歲的吳夢夢，被網友稱為「台灣第一AV女優」。圖／翻攝自IG @monmon8.0
今年31歲的吳夢夢，被網友稱為「台灣第一AV女優」。圖／翻攝自IG @monmon8.0

今年31歲的吳夢夢，被網友稱為「台灣第一AV女優」，做為首批加入台灣成人影視產業的首批女性之一，吳夢夢從事AV女演員已經有六年的時間，日前也登上BBC中文網》專訪，細談從業點滴。

吳夢夢談起成為AV女優的契機，是因小時候上網聊天的習慣，過程中網友們會希望自己提供照片，從一般時裝照片到裸露、內衣，甚至裸體都有。直到一次有位網友跟她致謝──「謝謝妳提供了這些照片，讓我的人生獲得了滿足」，不管是人生還是性慾，從那刻起她似乎有了使命感，覺得好像必須要一直去做這件事，獲得更多的成就感。

吳夢夢坦言，「這可能是想要被愛、想要被認同的感覺」。她認為自己並不太在意網路上的人身攻擊，但也揭露過去曾有一段論及婚嫁的關係，對方父母卻因自己的家庭背景和工作，認為她不配成為新家人，婚姻之於吳夢夢一夕成了「天方夜譚」。

「不要被一天10萬、20萬的薪資給吸引，它不只是日收10萬的工作，是妳一輩子都會遇到的問題」。

「一開始覺得好像是錯的，卻無法克制住自己，很喜歡做這件事；它對我來說已經變成一種興趣，而不是錯的事情。」談及同在台灣成人影視產業，吳夢夢直言自己算被父母支持的，鬧「家庭革命」的AV女優其實不在少數。

吳夢夢指出，製作一部成人片成本約15萬台幣，賣給成人網站後再依下載或觀看次數抽成，若影片受到歡迎則能淨賺15萬元，台灣女優每部片酬則約8至20萬。

專訪中，台灣監察委員會紀惠容從事台灣青少女權益工作近30年，也對成人影視產業提出看法。紀惠容觀察，青少女進行情色表演的工作，尤其有關性的過程，一旦被販賣或在網路上傳播時，可能都會造成心理壓力，導致未來若要脫離這個產業「非常不容易」，其中更有可能有黑道勢力介入，也可能衍生出青少女踏入藥物濫用的悲劇。

女優 BBC

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