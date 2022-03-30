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漢堡老饕分享經典口味 網友列舉「這些配料」不可不加！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友以「覺得漢堡加什麼最好吃？」為題發文，引起眾多網友回應。圖/Ingimage
網友以「覺得漢堡加什麼最好吃？」為題發文，引起眾多網友回應。圖/Ingimage

台灣的速食店密度高，各品牌都有自家的忠實擁護者，日前一名網友在PTT發文，分享自己吃漢堡的多年經驗，並詢問網友除了經典漢堡口味，還曾吃過什麼特別口味的漢堡，引起眾人熱烈討論。

原PO表示，漢堡最常見的配件是麵包、牛肉、起司，再搭配上美乃滋、培根或是酸黃瓜等配料，各家漢堡的差別基本上就是在醬汁、肉排上做變化，「吃了這麼多漢堡下來，大家有吃過哪些奇妙的組合？或是覺得漢堡中加了什麼會特別好吃呢？」

此文一出引來眾多漢堡老饕現身分享，有人認為「牛肉排+起司+生菜」的組合堪稱不敗經典，也有人分享各式奇特醬料，如：花生醬、酪梨醬、草莓醬，「漢堡王的花生雙牛堡很讚」、「花生醬無敵」、「花生醬一生推」、「今天才吃過草莓醬，味道還好，也沒很難吃」、「花生醬啊！最邪惡又好吃，吃多直接領天堂車票」。

也有網友指出漢堡中的小配料有畫龍點睛的效果，舉凡番茄、洋蔥、生菜都是不可或缺的漢堡配件，「很碎的洋蔥加了整個超香」、「鳳梨片」、「配料洋蔥、花生醬、黑胡椒」、「酸瓜配墨西哥辣椒」、「生菜跟洋蔥」、「花生醬加培根或薯餅也不錯」。

漢堡 PTT

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