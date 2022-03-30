鬼金棒開3家店「喊漲」被查水表怒飆髒話 網酸公平會：是壟斷拉麵市場嗎

今年原物料上漲讓不少店家「漲聲響起」紛紛漲價，知名拉麵店「辣麻味噌拉麵 鬼金棒」（簡稱鬼金棒）日前曾提到4月將有一波調漲，沒想到引來公平交易委員來函調查，讓他大罵髒話發文痛批「你們公家機關可以全部所有人考績都乙等。」讓不少網友力挺。

「鬼金棒」曾在2月發文表示，拉麵8年來都是一樣的價格，「一月份仔細計算所有人事、食材、光熱水電、勞健保、薪資也漲，二代健保房東的等等也漲。」必須調整價格，「最晚四月會進行一次調漲，詳細日子之後公布。」希望顧客能夠體諒。

被要求提出進價變高證據

不過這番「漲價宣言」卻引來公平交易委員來函調查，讓「鬼金棒」老闆氣到昨（29）日在臉書發文怒飆髒話表示，拉麵還尚未漲價，也沒被檢舉，只是在粉絲頁公開說明細節，「4月、5月可能調漲就被請去說明了」，提到公平交易委員會要鬼金棒提出進價變高的證據，「靠北，油一桶九百，雞蛋都漲一塊了，麵粉也漲，你要求查我時候是不是全部東西真的都漲價。」

他還質疑，上游進貨大廠都在漲價、新開的店面若定價貴點沒事，「小店家漲價要被調查。」氣罵「公家機關可以全部所有人考績都乙等，這樣應該會省不少，他媽的傻眼。」

「鬼金棒」因預告漲價，竟遭公平會來函調查，讓老闆氣到怒罵髒話。（翻攝自「辣麻味噌拉麵 鬼金棒」臉書專頁）

「我哪一點違反公平交易原則」

從公平交易委員會來函主旨顯示，為了穩定國內物價，將派員前往店面現場稽查，還依《公平交易法》第26條及第27條規定辦理，第26條規定「主管機關對於涉有違反本法規定，危害公共利益之情事，得依檢舉或職權調查處理。」據了解，鬼金棒僅有中山商圈2間和松江南京店等3家店面，難怪讓老闆氣炸：「我他媽哪一點違反公平交易原則」、「我就（是）個人店，這就是扣帽子阿」。

網笑：是開8778家連鎖店嗎

網友看完也力挺店家，也開玩笑表示「原來是鬼金棒連鎖拉麵店」、「鬼金棒現在是全國8778家連鎖餐廳了嗎？」、「鬼金棒已經壟斷拉麵市場了」、「只做（指漲價）不能說，也不能預告唷」、「鬼金棒真的不一帆風順」、「懷疑這個機關有鬼黑」。