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19歲兒交女友…媽買200個保險套 想親手送禮卻「來不及」

香港01 / 撰文： 朱利安
一名母親買了200多個保險套，打算送給兒子。圖／取自《爆廢公社》
一名母親買了200多個保險套，打算送給兒子。圖／取自《爆廢公社》

年輕人年少氣盛，容易一個不小心就「搞出人命」，因此發生性行為前，最好還是做足安全措施。台灣近日有母親網上發文，指自己早前身處法國，得知留在台灣的19歲兒子結交女朋友，趕忙提醒對方在進行親密行為時要「穿好雨衣」。她又擔心兒子嫌保險套太貴而沒有做好保護措施，便在法國一次買了200多個保險套，打算帶回台灣送給兒子，沒料她回台後才發現兒子原來已分手，讓她崩潰直呼：「200多個『雨衣』你要我怎麼辦？」

該名媽媽在facebook群組「爆廢公社」發文，表示其兒子現年19歲，「終於……終於有一天他跟我說，他交到女朋友了」。收到消息的她滿心歡喜，但由於人在法國，只能看到兩人的合照，她讚賞女方身材不俗、穿搭得宜。作為母親，樓主形容當下也不好意思問太多，唯一要求兒子發生親密關係前必須做好安全措施，保護自己和女方。

媽媽指，兒子告訴她杜蕾斯保險套在台灣的售價對學生來說有點吃力，早前她決定在農曆新年回台灣，指因法國的杜蕾斯較便宜，便直接買了200多個當作兒子的禮物。可惜人算不如天算，當她回台並結束隔離，「可以親手交給他時，兒子跟我說『我們已經分手了』」，令她頓時大感崩潰，「200多個『雨衣』（保險套）你要我怎麼辦？我已經絕育了，所以無法自用喔」。

大批網友看過帖文也爆笑，紛紛勸媽媽毋需擔心，「放心吧，分了一個還會有千千萬萬個」、「女朋友還可以再交啊」，也有網友讚賞她開明的價值觀和態度，「好歡樂的媽媽」、「我會順便教育兒子，不要當負心漢或劈腿」。

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文章授權轉載自《香港01》

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