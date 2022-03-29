快訊

「再也不值得信賴」俄羅斯不歡迎歐美參與對烏和平談判

陸留學生入境澳洲時遭遣返 手機內幾張相片竟成關鍵原因

孫女吃完飯突說一句「好久沒吃飽」 她慘遭旁人憐憫目光掃視

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友帶孫女去吃飯，沒想到孫女語出驚人，稱「好久沒有吃飽了」，引起旁人側目。示意圖/ingimage
一名網友帶孫女去吃飯，沒想到孫女語出驚人，稱「好久沒有吃飽了」，引起旁人側目。示意圖/ingimage

小孩子的童言童語有時讓人啼笑皆非，還有可能引來旁人側目，進而產生誤會。日前一名網友表示，她帶著愛孫女去吃下午茶，沒想到孫女吃完卻摸著肚子說「好飽喔，好久沒吃飽」，在場的客人聽了紛紛看過來，讓原PO直言「如果可以，好想當作不認識她」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社發文表示，下午二姊帶孫子找他們一起吃下午茶，她去幼兒園把愛孫女提早接回家，出門一起吃飯，才剛吃完餐點，孫女就摸摸肚子說「好飽喔，好久沒吃飽」，這句話引來旁人憐憫目光，搞得原PO十分尷尬，透露「如果可以，我好想當作不認識她」，並問網友們「你們家小孩有讓你啼笑皆非的時候嗎？」

對此，有網友分享「我帶兒子去吃麵，在櫃檯點餐時，兒子突然大聲說『這家好難吃』，我瞬間好想找洞鑽進去」、「有次我跟老公帶小孩去吃碗粿，結帳完老闆娘問小孩『好吃嗎？看你沒什麼吃』，小孩突然回『很難吃』，我們頓時傻眼」、「帶小孩去全聯買衛生棉，我叫他幫我找，他突然大喊『媽媽我找到妳的尿布了』」、「有次阿公載女兒上學的時候出車禍，幸好人沒有事，警察姊姊送她去上學，下班去安親班接她，沒想到她很大聲說『媽媽我今天坐警察車上學，我下次還要，拜託！』

下午茶 爆怨公社

延伸閱讀

是誰榨乾你的荷包？最貴民生物資網點名它：貴很久了

奧客評「難以下嚥」780元雞排全免單 店家請嘸款嘆：標準在哪？

她搭高鐵遇「自私乘客」 氣炸喊：造成大家困擾

朋友小米手機換iPhone 13秒噴7萬 他嚇問：被騙了？

相關新聞

孫女吃完飯突說一句「好久沒吃飽」 她慘遭旁人憐憫目光掃視

小孩子的童言童語有時讓人啼笑皆非，還有可能引來旁人側目，進而產生誤會。日前一名網友表示，她帶著愛孫女去吃下午茶，沒想到孫女吃完卻摸著肚子說「好飽喔，好久沒吃飽」，在場的客人聽了紛紛看過來，讓原PO直言「如果可以，好想當作不認識她」。

各機構公司「臺、台」用字不同 背藏文化移植及國家正統之爭

「臺」、「台」被許多人認為是異體字，兩者通用，但是不同機構企業的正式名稱依舊不同。日前大學兼任助理教授李律表示，他在校稿時遇到這兩個字，但「校到瘋掉以後會學到的一些冷知識」，並提出他的觀察及疑惑，引起許多網友熱烈回應。

奧客評「難以下嚥」780元雞排全免單 店家請嘸款嘆：標準在哪？

美食外送服務盛行，使用者眾，糾紛時有所聞。近日有店家抱怨外送平台對客訴的認定太過寬鬆，僅憑一句「口味太鹹難以下嚥」，就認定是店家問題，780元雞排直接免單，讓店家無法請款只能認賠，讓不少網友大批奧客沒底限。

是誰榨乾你的荷包？最貴民生物資網點名它：貴很久了

近日國內房價、物價齊漲，連民生物資也跟著喊漲，讓民眾叫苦連天。但有一名網友就點名．．．

威爾史密斯怒甩巴掌前還大笑？為何不是出拳？網友解密

今年奧斯卡頒獎典禮最大爭議，威爾史密斯護妻對非裔男星克里斯洛克怒甩巴掌，卻也引起台灣觀眾疑惑，為何動粗之前威爾史密斯是從大笑轉向大怒...

台北生活月薪多少才夠 網分析：至少要4萬

萬物齊漲的時代，在台北市生活，究竟要賺多少薪水才值得北漂呢？日前一名網友表示，她是商學院畢業的新鮮人，學長姐告訴他們進入職場「薪水4萬左右」算是能力很強的，但她發現多數工作月薪3萬以內，因此好奇「在台北工作，大約薪資要多少才算好呢？」對此，多數人建議至少要月薪4萬起跳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。