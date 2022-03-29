孫女吃完飯突說一句「好久沒吃飽」 她慘遭旁人憐憫目光掃視

小孩子的童言童語有時讓人啼笑皆非，還有可能引來旁人側目，進而產生誤會。日前一名網友表示，她帶著愛孫女去吃下午茶，沒想到孫女吃完卻摸著肚子說「好飽喔，好久沒吃飽」，在場的客人聽了紛紛看過來，讓原PO直言「如果可以，好想當作不認識她」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，下午二姊帶孫子找他們一起吃下午茶，她去幼兒園把愛孫女提早接回家，出門一起吃飯，才剛吃完餐點，孫女就摸摸肚子說「好飽喔，好久沒吃飽」，這句話引來旁人憐憫目光，搞得原PO十分尷尬，透露「如果可以，我好想當作不認識她」，並問網友們「你們家小孩有讓你啼笑皆非的時候嗎？」

對此，有網友分享「我帶兒子去吃麵，在櫃檯點餐時，兒子突然大聲說『這家好難吃』，我瞬間好想找洞鑽進去」、「有次我跟老公帶小孩去吃碗粿，結帳完老闆娘問小孩『好吃嗎？看你沒什麼吃』，小孩突然回『很難吃』，我們頓時傻眼」、「帶小孩去全聯買衛生棉，我叫他幫我找，他突然大喊『媽媽我找到妳的尿布了』」、「有次阿公載女兒上學的時候出車禍，幸好人沒有事，警察姊姊送她去上學，下班去安親班接她，沒想到她很大聲說『媽媽我今天坐警察車上學，我下次還要，拜託！』