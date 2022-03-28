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不想去員工旅遊怎辦？ 網分享各種千奇百怪「不去理由」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名剛入職的網友不知道該如何拒絕參加「員工旅遊」。示意圖/ingimage
一名剛入職的網友不知道該如何拒絕參加「員工旅遊」。示意圖/ingimage

員工旅遊雖然是福利，但如果要自費前往，且跟同事不熟，可能會讓不少職場新鮮人猶豫，一名網友指出，他3月初到某公司上班，沒想到4月中旬公司就舉辦員工旅遊，但因為他入職不到半年，所以要自費參加，他不知道該如何拒絕參加員工旅遊，於是上網向眾網友們求救。

原po在PTT發文指出，他3月初剛到某間公司擔任國外業務，不巧4月中旬公司就要舉辦員工旅遊，選定去澎湖玩，但他才剛入職不到半年，因此要自費參加，他認為錢不是問題，但「同事難相處」才是不想參加員工旅遊的原因，原po直言「不想花時間去陪笑，要怎麼說不想去員工旅遊呢？」

對此，有人建議他「說對行程不感興趣」、「自費當然不要去，說家裡有事就好」、「你要是去參加，其他同事還要硬想話題跟你聊天」、「可以說有先安排好行程了，不方便去」、「就說剛好那段時間要去露營，營區很早之前就預訂了」、「要自費就說最近手頭緊，如果其他人幫你爭取到免費，就摸摸鼻子去吧」、「說自願留守公司」、「這已經算是無薪假了吧」、「說體質敏感，不方便去」、「可以說要去看醫生」、「說行程太爛、旅館太便宜不想去」、「說還有房貸要繳」。

也有不少人分享，自己公司有類似活動都直接拒絕參加，「從沒去過員工旅遊，每天9小時相處還不夠嗎？」、「從來沒參加過員旅，工作沒什麼影響啊」、「我從來沒去過」、「自費一律不去」、「從來不去，沒自費也是不想」、「不想去，我都拒絕」。

新鮮人 PTT

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