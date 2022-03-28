爭鮮哪盤CP值最低？ 眾狂指「這項」：比天龍人還盤
迴轉壽司店爭鮮在台灣分店非常多，可見其受台灣民眾的歡迎，不過有一名網友最近就發文表示，他認為爭鮮有許多品項都不值30元，並點出10盤他心目中CP值最低的品項，網友也回應「會買玉米軍艦的真的盤」。
原PO在PTT以「『爭鮮』哪一盤不值30塊？」為題分享，他認為花壽司、花椰菜、海帶絲、玉米筍、毛豆、鮪魚沙拉、玉米、稻荷、黃瓜細捲與旗魚鬆細捲都不值30元，「裡面有沒有廢物混在整家店裡跟同伴一樣賣30塊？」
網友紛紛留言表示玉米軍艦最不值，「玉米阿，盤到天際」、「點玉米比天龍人還盤」、「鮭魚以外都不值」、「除了鮪魚鮭魚，其他我覺得都不值」、「只有鮭魚值得30元」、「玉子燒」、「玉米類都不值」、「會買玉米軍艦的真的盤」、「細卷看起來都很弱」、「爭鮮的豆皮壽司CP值不高」、「玉子燒，玉米壽司」、「黃瓜卷是什麼垃圾」、「去爭鮮還點那外面也吃得到的小菜幹嘛」、「絕對是玉米」。
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