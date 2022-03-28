台中「這家燒肉店」大勝屋馬 老饕：根本不在同檔次

台中有許多燒肉店，其中又以屋馬受到許多人歡迎，不過有一名網友最近好奇，「屋馬跟茶六誰才是台中燒肉一哥？」揪出網友意外地回應「俺達肉屋笑而不語」。

原PO在PTT以「屋馬跟茶六誰才是台中燒肉一哥？」為題分享，他聽說台中是全台燒肉的一級戰區，而其中又以「屋馬」與「茶六」最具有指標性，他只吃過屋馬，直接被雞湯給震攝住「太好喝了！」並提問，「有沒有人兩家都吃過？」

網友紛紛留言，「茶六超普」、「茶六CP值有點太低，個人覺得過譽」、「這兩間都名過其實」、「二家都很普通」、「小朋友才做選擇，兩者都不是一哥」、「如果只有二選一，我選屋馬」、「屋馬是進去喝雞湯的」、「其實差不多，但屋馬有雞湯讚」、「茶六就輕井澤集團，本業賣火鍋，屋馬紅了之後才開始跟風賣類似的燒肉套餐」、「屋馬已經跌落神壇」、「茶六過譽，屋馬穩定發揮」。

此外，許多網友也推俺達肉屋，「屋馬屌打茶六，吃俺達啦」、「俺達肉屋笑而不語」、「俺達完勝！」、「一哥？有問過俺達嗎，根本不在同個檔次的」、「俺達屌打」、「俺達：當我米其林是假的喔」、「俺達肉屋啦X」、「你知道俺達嗎？」、「俺達：你們一起上吧」、「俺達吃完再來聊天」、「唯一支持俺達」。