20年前就當過！ 他幫堂姪子抽兵種籤一秒臉綠

年輕人當兵最怕抽到「海陸籤」與「金馬獎」，因為不僅要接受魔鬼訓練，還得離家當兵，日前一名網友分享，自己以前就抽到航空特戰部隊的傘兵，最近他幫年滿18的堂姪子抽籤，沒想到他第一個抽籤，還能在1596張籤中，抽到只有4張的「海陸籤」，讓他傻眼問「我該怎麼跟堂姪子說？」

一名網友在「爆料公社」發文表示，自己20年前當兵時，加上去成功嶺受訓共要當1年8個月，當時他抽籤時抽中「航空特戰部隊」，擔任傘兵職務，全場歡聲雷動，替他歡呼祝福，而他也接受早晚各跑5千、伏地挺身做超過千下，腿力訓練當體操的魔鬼訓練。

如今已過了20年，每當他閒來無事都會去拜訪二堂哥家，突然有天他去二堂哥家時，剛好堂姪子要去打工、二堂哥臨時要去找客戶、二堂嫂出門上班不在家，因此二堂哥與堂姪子拜託他幫忙抽兵種籤。

到了現場共有1596張籤，全場1294人抽，裡面僅僅4張海陸籤，原PO是第一個抽的，他隨手拿給報籤人員，聽聞「海軍陸戰隊2號」，他傻眼並接受全場鼓勵歡呼，昔日的場景又浮現眼前，讓他不知該如何跟堂姪子說「你準備要當海陸」。

過了不久，他先告知二堂哥抽到「海陸」，對方幽默回應「都幾年了，你的籤運怎麼還是一樣賽？」接著由二堂哥告訴堂姪子「抽到海陸籤」，堂姪子在女友面前故作堅強的回應「太好了，是海陸，小意思啦，當兵不操怎麼叫當兵」。

網友看了笑稱「放心啦，現在的海陸當兵的情形也都不一樣了」、「當兵越操越好阿，那種訓練出來的意志力、體魄是在社會上練不出來的」、「海陸也有伙房兵，可以趁這次轉換跑道吧！」