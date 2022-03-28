看電影見「停車防撞線」他問用途 內行人曝解答

看電影是許多人喜愛的休閒娛樂之一，不過有網友發現，電影院大螢幕前設有「停車防撞條」，讓他好奇用途為何。內行網友解釋，是因為大螢幕造價昂貴，為了避免觀影者觸摸，或是小孩調皮破壞螢幕，才會設置防護線，提醒不要跨越該處。

有網友在臉書社團爆廢公社公開版發文詢問，「有人知道電影院前方地上這是幹嘛的嗎？停車防撞條？」照片中可見電影院大螢幕前有數個類似防撞條的設計，隔開觀眾席及螢幕兩處。

其他網友開玩笑留言「那是要在電影院比賽的起跑線」、「那是讓輪椅客停好輪椅，然後走到位子用的」、「方便盲人辨識螢幕的位置」、「那是看電影累了，可以中場休息一下，躺地板的靠枕」、「只要有孕婦、育有六歲以下兒童者停車位的識別證就可以直接開到那停喔」。

有內行網友解釋，「因為螢幕都是特殊材質或塗料，不能摸，所以特別間隔啦，印象中在電影開播前好像都會特別宣導」、「防護線，螢幕是金屬幕，怕小孩衝向前拍打」、「螢幕是特殊高反射銀織布，因為很貴，又有發生小孩破壞投影幕的事件。因此放個台子標示勿跨越」。