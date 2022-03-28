拿鬆餅粉做甜甜圈炸成「異世界召喚物」 試吃味道讓他超意外

料理易學難精，無論食譜如何標榜過程有多簡單，但若是在一些細節處出差錯，還是有整道菜不如預期的風險存在。最近一位日本網友，就貼出了一張嚴重失敗的料理照片，結果反而引起許多人的迴響。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「kaipu1224」最近分享一張照片，畫面中有一團炸到偏焦黑，形狀極微扭曲，讓人看了感覺渾身不自在，活像是從異世界召喚來的神秘物體。

kaipu1224說明，其實他是想要嘗試炸甜甜圈來吃，於是以鬆餅粉為基底製作，再放到鍋子裡頭去油炸，結果卻變成這副模樣。雖然成品其貌不揚，不過試吃之後，意外味道還在能夠接受的範圍之內。只是想炸出漂亮又好吃的甜甜圈，恐怕還得再多費一番功夫研究。

其他網友則紛紛表示「完全就是某種怪物」、「從異世界召喚到不得了的東西了」、「這是拿靈魂下去炸的結果嗎」、「我之前也炸成過這樣的，原來有人跟我一樣」、「這是什麼實驗失敗的生物嗎」、「特級咒物嗎」、「人體鍊成失敗了」、「到底為什麼會變成這形狀呢」、「其實外表看起來很香脆，感覺會好吃」。